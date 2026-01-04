RINFORZI SUBITO

C’è un dato che più di ogni altro racconta questa prima Roma targata Gasperini: quando l’asticella si alza, la Roma si abbassa. Non sempre nelle prestazioni, ma troppo spesso nel risultato finale. E la sconfitta di Bergamo è la fotografia più nitida di un girone d’andata che dice una cosa chiara, anche se fa male ammetterlo: contro le grandi, la Roma perde; contro le piccole, quasi sempre vince. In mezzo, il vuoto. Il pareggio non esiste, come se fosse un concetto astratto: mai un segno X in campionato. Curioso, quasi affascinante sulla carta. Molto meno utile nella realtà, perché proprio quel punto strappato nei momenti difficili oggi farebbe comodo come l’aria.
Il ko per 1-0 al Gewiss Stadium è il classico schiaffo che lascia rabbia e frustrazione. Non tanto per il risultato in sé, quanto per come matura. Un primo tempo semplicemente inaccettabile, in cui la Roma non entra mai davvero in partita e viene tenuta a galla solo dal VAR, che annulla il raddoppio di Scamacca. Prima però il gol di Scalvini, contestatissimo: Gasperini e Svilar protestano per una carica sul portiere, episodio che resta lì, sospeso, come spesso accade. Ma sarebbe troppo comodo fermarsi all’arbitraggio. La verità è che la Roma quel primo tempo lo merita di perderlo.
La ripresa è diversa, più viva, più rabbiosa. Le occasioni arrivano: Ferguson viene stoppato da Carnesecchi, Rensch spreca malamente, Dybala trova Djimsiti sul suo tocco in porta. Ma il copione non cambia. Una volta andata sotto, questa Roma non sa come rimettere in piedi la partita. Ci prova, spinge, ma senza vera lucidità. Senza cattiveria. Senza quell’uomo capace di inventarsi qualcosa quando il piano A salta.
Ed è qui che il discorso si fa serio, perché il problema non è episodico, è strutturale. L’attacco non incide. Soulé, quando non gira, spegne tutto il reparto. Ferguson continua a essere un oggetto misterioso: corre, lotta, ma non decide. Dybala ed El Shaarawy sembrano la copia sbiadita di se stessi, più ricordi che certezze. Dovbyk, a parte qualche sportellata con Hien, resta innocuo. Troppo poco per una squadra che vuole stare stabilmente tra le prime quattro.
I numeri non mentono: sette sconfitte nel girone d’andata sono tante, troppe per una squadra che ambisce alla Champions. È vero, la Roma è ancora lì, agganciata al quarto posto, in compagnia della Juventus. Ma il segnale è chiaro: il calo delle ultime settimane è evidente. La vetta, occupata fino a poco tempo fa, si è allontanata in fretta. E il quarto posto, oggi, non è blindato per niente.
Ora si entra nella fase decisiva. Il mercato non può più essere un contorno. Servono rinforzi veri, subito: due attaccanti e un difensore sono una priorità assoluta, non un capriccio. E se arriva anche un centrocampista esperto, nessuno a Trigoria si lamenterà. Gasperini guarda a Massara con fiducia, ma la realtà è sempre la stessa: i paletti del Fair Play Finanziario non spariscono per magia.
La sensazione, netta, è che questa Roma abbia una base solida, un’identità chiara, ma non ancora la qualità e la profondità per reggere gli scontri più duri. Finché contro le big continuerà a uscire dal campo con zero punti, il salto di livello resterà incompiuto.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sono ormai 25 anni che facciamo gli stessi commenti, che ripetiamo le stesse cose, le stesse lamentele. Diciamocelo, un fosco maleficio aleggia sulla nostra città e sulla nostra squadra.
Si il maleficio del brand.
Tutte le squadre hanno le crisi tecniche, tattiche.
Però nel momento del bisogno ci pensano , Gravina, Rocchi e i suoi fratelli.
La squadra , in questi scontri diretti ( e non grandi , grandi di che? Che in Europa fanno ridere stile PSV napule 6-2 )non è mai stata messa sotto , ha sempre cercato di proporre gioco ( cosa che in molti volevatedai tempi di Mosè) ma il problema è che non segna.
E non segniamo, perché non tiriamo in porta.
Il mantra però è sempre lo stesso , gol irregolari, viziati da falli evidenti ( il caso kone ) dove in casi simili sono state prese altre decisioni , sempre a favore delle solite note.
l allenatore c’è ,manca chi compra i giocatori
Se non riesci mai a strappare neppure un pareggio forse anche l’allenatore c’entra qualcosa..
Aaaaa con sti paletti ! Non è questione di paletti ma del DS e della proprietà . 5 mesi e non prende l esterno subito centrocampo risicato difesa fatta da promesse e attacco ridicolo. Se te chiede kristovic e gli porti ferguson ,se te chiede rios e gli porti il marocchino ,Sancho è colpa dei paletti? . Servono 4 acquisti non 2 non 3 ma 4 non inventate scuse che ha avuto tempo sia per comprare e sia per vendere .
Verissimo, anche perché con questi famosi paletti hai comunque speso cento milioni, dicasi 1️⃣0️⃣0️⃣ 💰 per Abraham, Shomurodov e Dovbyk.
il marocchino è il più forte a centrocampo, è l’unico che fa le 2 fasi e ci sta mancando incredibilmente in queste partite
Inutile analizzare gli episodi o l’arbitraggio, nel complesso meritavamo di perdere.
Ma la cosa più sconcertante però, è che dopo l’ennesima sconfitta con le grandi ed un probabile ulteriore anno senza Champions League, la maggior parte dei tifosi a giudicare dai commenti non osa minimamente fare alcuna critica all’attuale gestione.
Troppi errori nell’arco dei quasi 6 anni, l’ultimo, macroscopico, prendere Gasperini senza dargli attaccanti. Una follia.
Molti diranno, ok ma c’è lo stadio alle porte. Attenzione anche l’Everton ha lo stadio nuovo di zecca. Eppure non è mai stato in Champions League….
Temo che la nostra dimensione futura sia proprio quella.
Mi dispiace perché di soldi effettivamente ne hanno spesi, ma li spendono male.
Sinceramente aspettare chissà quanti altri anni per riuscire ad alzare l’asticella non è una prospettiva che mi alletta.
Forse a progetto stadio approvato meglio cedere il timone a chi è più esperto o ha molti più soldi.
La Roma, risultati alla mano, ha una “base” non molto solida, piuttosto, si potrebbe dire, oscillante, instabile nel rendimento (su tutti: Konè e Soulé nelle partite importanti). L’identità, poi, non potrà mai essere chiara senza alcuni giocatori adatti in ruoli fondamentali: difettano sia il tasso tecnico che, soprattutto, la velocità.
Detto questo, “rinforzi subito” è sempre stato il mantra generale, praticamente dalla fine del mercato scorso. Non sta accadendo (a differenza di quanto altre squadre in competizione con noi stanno facendo) e ripeterlo non aggiunge speranza, bensì frustrazione.
Vedremo cosa ne uscirà fuori da questo difficilissimo mese di gennaio (peraltro periodo congiunturale ricorrente per la Roma…e sempre per gli stessi motivi di insufficienza della rosa, quantitativa e qualitativa).
Possiamo solo attendere notizie: ma la moltiplicazione delle voci di mercato, ad ogni stormir di rumor, acuisce il nervosismo (di tutto l’ambiente).
Ormai sembra evidente che il gioco di Gasperini (uomo contro uomo, duelli a tutto campo, aggressione) sia come un braccio di ferro con l’avversario: se sei più forte vinci, sennò perdi. Ranieri in certe partite rinunciava alla sfida a viso aperto e questo gli consentiva di prendere punti contro avversari più forti. Se il nuovo progetto comprende l’acquisizione di campioni può avere un senso, altrimenti è destinato a fallire. Ieri il Lecce ha preso un punto a Torino giocando da “povera”. E parlo del Lecce, una squadra che lotta x salvarsi. La Roma attuale si presenta a viso aperto con tutti, ma non ha (ancora) le armi x competere con tutti. Forse in questo periodo di costruzione un pizzico di consapevolezza in più non guasterebbe e magari ci avrebbe portato qualche punto.
Rinforzi “prima” di subito, specialmente in attacco ma anche nella trequarti e centrocampo e ovviamente non possiamo dimenticare l’ala sinistra, 4 super acquisti per ambire a qualcosa d’importante….vincere la coppa Italia, vincere l’Europa League e vincere il campionato, l’ultima ipotesi ma anche la più banale e scontata è l’ingresso in Champions League.
Gasp va supportato e aiutato sempre!
Ci rendiamo conto che qui siamo costretti a far giocare titolari o come prime scelte dei giocatori in scadenza di contratto (che non hanno piu’ futuro in questo Club, Dybala, Pellegrini, Elsharaawy) oppure gente con un clausola che non verra’ mai pagata e di cui ti vuoi sbarazzare, tipo Ferguson e Bailey? Questi fanno il minimo indispensabile, senza metterci quello che serve, piu’ interessati a capire dove strappare un altro contratto che a lottare per vincere. Ma dove si e’ mai vista una squadra combinata cosi’. Nella fase cruciale stiamo con 3 centrocampisti e 4 difensori contati, ma una grande squadra si costruisce cosi’? Dove sta la societa’? Dove sono i tanti sbandierati acquisti? Dove? Altri Club riescono a vendere a cifre folli (ho letto di un Guedonzi all’Atletico per 30 mln, il Taty al West Ham per 30 mln) e a noi? Al limite fanno l’elemosina. Non pagano le commissioni agli agenti? Da che dipende? Qualcuno sa spiergarmelo?
La disamina di Fiorini è perfetta, ma personalmente comincerei a individuare qualche responsabilità dell’allenatore in questa flessione ormai duratura di gioco e risultati.
Insistere su una squadra con 3 trequartisti dietro a una punta ,quando questi trequartisti chi siano siano non decidono niente,è un azzardo e un errore.Meglio aggiungere un altro centrocampista che prima era El Ayaouni e adesso potrebbe essere Pisilli,relegato mestamente in panchina per essere poi buttato in campo a 10 minuti dalla fine per sostituire Cristante.
I vari Pellegrini,El Sharawi,Bailey,Dybala e Baldanzi che ruotano sulla linea dei trequarti sono velleitari e inutili,Meglio allora schierare un 3-5-2 con 3 centrocampisti liberi d’inserirsi in area e non 2 bloccati sulla mediana come capita adesso.
siamo quarti
nulla è perduto
avanti as Roma 💛❤️
Commento che sottoscrivo al 100% ..nonostante tutto ,con i giusti rinforzi , non tutto e’ perduto…il quarto posto è lì…
Siamo positivi e Sempre Forza Roma !!!!
Diciamo che per metà del discorso è vero che servono rinforzi però va detto che anche l’ allenatore ci ha messo del suo in alcune sconfitte con determinate scelte.
La rosa non sarà di primo ordine per carità però non è così scarsa come lo si vuole far credere, in fondo la Roma l’ anno scorso degli scontri diretti li ha portati a casa, quindi anche qui probabilmente l’ allenatore sicuramente ha bisogno di rinforzi ma anche lui deve e doveva rivedere delle scelte prese con troppa superficialità.
Tutto giusto c’è da fare c’è da fare ancora non siamo nel novero delle squadre forti sta Roma e’ sempre un working in progress. Ma quando si arriverà alla consacrazione definitiva?
quando dopo aver preso un Mourinho, assecondi le richieste di un Mourinho. no che prendi e cacci Mourinho.
così ci si arriva
massara non combinerà niente, inutile illudersi. e se pure combinerà qualcosa, lo farà a condizioni capestro
a questa squadra x essere competitiva mancano almeno 5 calciatori di qualità,
uno in difesa due a centrocampo e due in attacco,
e poi potremmo vedere una squadra che può giocarsela con tutte,
adesso come siamo messi non abbiamo nessuna speranza
dispiace, ma con Ranieri le 7 sconfitte sarebbero stati almeno 5 pareggi, ma il gioco che gasperini vuole far fare alla squadra, si addice questa rosa? 7 sconfitte cominciamo ad essere tante ,soprattutto se ci mettiamo dentro quelle con torino, Cagliari e anche quella di ieri sera ci inserisco.
È vero che il 1*tempo certifica quanto scritto da Fiorini…
Ma, è altrettanto vero che un gol come quello dopo averlo vivisezionato al Bar (!!!!) è da inchiesta..!!!
Carica sul portiere, gol di braccio… 🤦😱
La Roma si è sciolta come la neve, e non da ieri… 7 sconfitte nel girone di andata..
Poca lucidità li davanti si ma, manca chi li guida, chi vede gioco (un regista) di ruolo e qualità in 1/2al campo…
Fossi Massara un occhio a Idrissa Doumbia del Venezia e a Mandela Keita del Parma glielo darei… 🤷
Poi prendete pure tutti gli attaccanti che volete ma, se questi non vengono “innescati” da un gioco…
io aggiungerei ATTA dell’ Udinese
Scusa Andrea, meritare di perdere non significa accettare i gol irregolari. Da che si gioca a calcio le partite si vincono anche senza merito. Non accettiamo che, oltre ai nostri problemi, ce ne confezionino degli altri in aggiunta. Detto questo, RINFORZI SUBITO, sono d’accordo. FRS
Si Daje Ranieri
bisogna liberarsi da quelli scarsi ,e degli ex giocatori .e l elenco è abbastanza lungo
rinforzi in attacco, si. per l’immediato.
a giugno: mandare via il 90% della rosa
mandare via Massara e , possibilmente, Gasperini (che ha vinto una Coppa UEFA…anzi Lookman l’ha vinta, dopo 10 anni in panchina di niente), e chiedere scusa a Mourinho tramite comunicato ufficiale. quando diceva che senza Lilleri nun se Lallera… tutti a per*ularlo.
esamina perfetta di questa Roma assolutamente insufficiente e incompleta! Ci mancano 2 attaccanti ( se Dovbik resta per fare riserva…), un esterno sinistro, un buon centrale difensivo e un centrocampista alla Anguissa o McTominay, Tonali ecc.
Purtroppo abbiamo un DS MASSARA che non è neanche la copia di quello che era con Sabatini!! Stiamo dietro da un mese a Raspa e Zirkzee e secondo me non viene nessuno dei due!
LICENZIATE SUBITO MASSARAAA!!!!!!! uN ds deve FARE CIò CHE L’ALLENATORE VUOLE!
alla Roma servono due giocatori capaci di fare la differenza negli ultimi venti metri
Purtroppo quello che serve è ben chiaro a Trigoria come i paletti del FPF … Massara non può operare come vorrebbe ma questa cosa a molti non interessa e come sempre non si ragionerà ma lui sarà addidato come incompetente.
Io mi sento parte della Roma e questo non mi porta a buttare fango su chi indossa la maglia giallorossa ne su chi fa parte della società se non fa danni volutamente.
Forza Roma
Il sistema di gioco e la mentalità dell’allenatore sono quelli: le partite bisogna vincerle tutte, il pareggio può essere solo un episodio (come poteva accadere ieri sera e tante altre volte). Ma altri allenatori, quando capiscono che non possono vincere, che l’ambiente è ostile, che gli avversari hanno capito il tuo gioco e non ti fanno muovere, si sanno accontentare (quei pareggi ci servirebbero ora come l’aria..). Problema attaccanti a parte (grave lacuna per noi) Gasp deve capire che noi non siamo l’Atalanta: se vuoi far punti bisogna pareggiare quando non puoi vincere, e devi avere più varianti di gioco nel corso della partita. Dipende solo dall’inefficienza di quelli che abbiamo, o anche da qualcos’altro? Ultimo pensiero: un ringraziamento fraterno al tanto bistrattato Falcone, ieri con i gobbi ha parato l’impossibile forse pensando anche alla “sua” Roma. E’ vero che noi al massimo abbiamo perso un punto, ma lui alla Juve ne ha tolti due. E per noi è comunque andata bene..
servono subito Zirkee e Icardi ( sognando Kean a giugno) al centro poi raspadori o chiesa ( sognando Tel del Tottenham o Nusa o dogana x giugno) a sinistra, poi Frendrup ( o frauler) a centrocampo ed un difensore centrale vero ( disasi o dragusin o senesi).
out
dovbyk
Ferguson
baldanzi
Bailey
Pisilli ( p)
ziolonsky
Ghilardi
tzimakas
in
zirkee
Icardi/lucca ( puntando x giugno su Kean)
raspadori/chiesa
frendrup/ Frauler/Magassa
disasi/dragusin/senesi
DIRETTORE SPORTIVO SARTORI AL POSTO DI MASSARA AL GIUGNO!!!!!!!!
facciamo il toto giocatori di chi viene nella Roma di quelli che sono stati accostati non viene neanche.uno ! sempre sempre sempre forza Roma!
Manca sempre un soldo per fare una lira. Dirigenza lenta, prevedibile e macchinosa (e senza soldi) sul mercato. O si decidono a investì re (prendendosi qualche rischio sul mercato) oppure sarà sempre un “sarebbe potuto essere, ma non è stato”.
Forza Roma
Riassumo così, preparazione atletica fatta per partire a razzo, fino ad un certo punto ci sono riusciti a cogliere di sorprese le altre squadre che ancora arrancacavano, oggi scende la condizione escono fuori tutte le magagne di giocatori, che non capisco come possa essere così in serie a, non riescono nemmeno a stoppare un pallone dico uno, di contro si hanno quei 4 5 elementi validi su cui fare uno squadrone, però è una vita che non si riesce a fare questi famosi innesti, quindi sinceramente no so piu che pensare. La rabbia di un tifoso è sapere che ogni anno, le speranze di vincere svaniscono sempre nemmeno a metà stagione. E noi che seguiamo sempre la squadra!
Tutti i reparti vanno rinforzati, non solo l’attacco.
Centrocampo lento e macchinoso, giocano da fermi nessun inserimento in attacco, nessun movimento senza palla. (Perrotta)
Esterni carenti per una squadra che vuole ambire ad un qualcosa di
di importante.
Tra le grandi, è quella tecnicamente più debole.
Molti trattano il pallone in modo indecente.
Grave lacuna il non tirare mai da fuori area.
Mai uno sguardo in serie B qualche prospetto c’è.
FRS.
Rinforzare l’attacco ok, anche messi nel miglior momento della sua carriera farebbe fatica a segnare ,ditemi ma nella Roma chi crea le palle gol? Voi vedete una trama di gioco dove ci sono azioni elaborate dove portano gli attaccanti al tiro o ad un assist? A questa squadra non manca solo la punta manca l’esterno a sx un grande cc e un ottimo difensore, mettice pure che gasp sbaglia come sbagliano tutti con dybala falso 9 ( sempre perso) tolgo soule il meno peggio e lascio dybala in campo come ieri sera, poi ogni tanto se non si può vincere si deve pareggiare allora non gioca dybala e metto pisilli con un cc più coperto e ferguson con dietro soule. Ricordo che nel 2025 la Roma fa più punti di tutti quindi non è tutto da buttare allora ogni tanto come face Ranieri meglio stare coperti.
