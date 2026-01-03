GASPERINI: “Ci mancano attaccanti, così è più dura. Il ritorno a Bergamo è emozionante, ma ora penso alla partita”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Atalanta-Roma, gara valida per la 18esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Le sue emozioni? Com’è andato il primo approccio già ieri?

“Straordinario, ho ricevuto la testimonianza di affetto ieri. Non sono ancora uscito… Oggi c’è una partita, ma rimangono gli affetti, le emozioni, l’amicizia e quello che abbiamo fatto. Adesso cerchiamo di fare questa partita”.

Qual è stato il messaggio che più le è rimasto dentro?

“Ho incontrato tutti i ragazzi, i giocatori con i quali abbiamo condiviso tanti anni e tante partite. È una delle cose più belle del calcio potersi ritrovare e speriamo di poterlo fare per tanti anni ancora. Ma c’è la partita e ci sono i tifosi coinvolti, ci sono gli obiettivi ed è giusto che sia così nei 90 minuti”.

Tutti gli attaccanti volevano sempre venire a lavorare con lei, cosa manca a quelli in rosa?

“Non manca niente, il problema è che abbiamo sempre qualche defezione. In questo momento abbiamo fuori Bailey, Pellegrini e Baldanzi. Quando hai Dovbyk che rientra ma è fuori da parecchio tempo, quando hai defezioni nello stesso reparto fai più fatica”.

GASPERINI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

Quanto è speciale questa partita?

“Intanto sono entrato per la prima volta nello spogliatoio degli ospiti e lo ricordavo da prima della ristrutturazione. Nove anni sono tanti, ho visto costruire questo stadio. Adesso siamo tutti concentrati sulla partita perché è importante, anche considerando i risultati delle altre squadre”.

Ieri in conferenza ci ha colpito che ha sottolineato la crescita dell’Atalanta con i bilanci in utile.

“Credo sia stata la cosa straordinaria dell’Atalanta: sempre negli ultimi 9-10 anni l’Atalanta è riuscita a crescere, a giocare per traguardi importanti in Italia e all’estero mantenendo i bilanci in ordine”.

Wesley?

“Gioca Rensch che ha fatto bene, Wesley non è al meglio ed è una serata a rischio. Abbiamo tante partite e quindi ho preferito così”.

Come va affrontata l’Atalanta?

“Cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto di recente in campionato, metteremo in campo le nostre caratteristiche. È una squadra forte con una rosa completa costruita per la Champions. Non guardiamo la classifica, conosco il valore dell’Atalanta ma abbiamo intenzione di fare una partita di spessore”.

