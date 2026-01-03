FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 3 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini, il valorizzatore: l’Atalanta insegna alla Roma

I Friedkin puntano su Gasperini per replicare il modello Atalanta: in 9 stagioni a Bergamo, Gasp ha generato 750 milioni dal player trading (Hojlund plusvalenza da 53 milioni, Retegui da 41) e portato il club a 9 bilanci consecutivi in utile per 231 milioni complessivi. La Roma deve invertire la rotta: dal 2020 con i Friedkin ha accumulato 642 milioni di perdite. Gasperini dovrà elevare la competitività e far quadrare i conti. (Gasport)

Ore 9:05 – Goggia: “Gasp e io, stessa visione sportiva”

Sofia Goggia, alla vigilia di Atalanta-Roma, ha parlato del legame con Gasperini che le scrisse “‘Il dolore di oggi sarà la benzina di domani'” dopo un errore in gara. La campionessa bergamasca: “Gli sono riconoscente per la magia dell’Europa League 2024. Abbiamo una visione sportiva simile, tifo Atalanta ma sorrido quando la Roma va bene perché c’è la sua mano“. Sull’accoglienza: “Spero i bergamaschi si portino nel cuore quello che ci ha dato“. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Wesley, oggi il provino decisivo

Dubbio Wesley per l’Atalanta: Gasperini spera di recuperarlo in tempo per la partita di stasera. Questa mattina il brasiliano effettuerà un provino decisivo. (Il Tempo)

