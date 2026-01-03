CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 3 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Frendrup o Freuler se parte Pisilli

La Roma nonn vorrebbe cedere Pisilli (21) senza prima avere la certezza di un sostituto d’esperienza a centrocampo: Frendrup (24) del Genoa resta una pista possibile, ma occhio anche a Freuler (33) che non è in scadenza di contratto col Bologna e non ha rinnovato. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Su Ghilardi c’è il Torino

Daniele Ghilardi (21) potrebbe lasciare Trigoria in prestito per trovare più spazio e giocare con maggior continuità: il difensore piace al Torino di Baroni. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Dovbyk offerto al Napoli

Artem Dovbyk (28) è stato offerto dai suoi agenti al Napoli, che potrebbe cedere Lucca: De Laurentiis deve prendere tempo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – Raspadori, 48 ore per decidere

L’Atletico Madrid ha detto sì alla Roma (20,5 mln), ma Raspadori (25) temporeggia: vuole valutare anche Lazio e Napoli. Sarri lo aspetta come titolare, i partenopei restano sullo sfondo. Massara preme per chiudere…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…