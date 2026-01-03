CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

0
8

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 3 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Frendrup o Freuler se parte Pisilli

La Roma nonn vorrebbe cedere Pisilli (21) senza prima avere la certezza di un sostituto d’esperienza a centrocampo: Frendrup (24) del Genoa resta una pista possibile, ma occhio anche a Freuler (33) che non è in scadenza di contratto col Bologna e non ha rinnovato. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Su Ghilardi c’è il Torino

Daniele Ghilardi (21) potrebbe lasciare Trigoria in prestito per trovare più spazio e giocare con maggior continuità: il difensore piace al Torino di Baroni. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Dovbyk offerto al Napoli

Artem Dovbyk (28) è stato offerto dai suoi agenti al Napoli, che potrebbe cedere Lucca: De Laurentiis deve prendere tempo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – Raspadori, 48 ore per decidere

L’Atletico Madrid ha detto sì alla Roma (20,5 mln), ma Raspadori (25) temporeggia: vuole valutare anche Lazio e Napoli. Sarri lo aspetta come titolare, i partenopei restano sullo sfondo. Massara preme per chiudere…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoLIVE! Raspadori, non c’è il sì alla Roma: il giocatore vorrebbe restare all’Atletico

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome