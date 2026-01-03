Calciomercato Roma, Massara torna su Giovane: il Verona chiede 20 milioni

La Roma torna a muoversi anche su piste alternative per l’attacco. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, i giallorossi sono tornati a informarsi per Giovane, 22 anni, attaccante mancino del Verona, valutando la possibilità di anticiparne l’arrivo già nel mercato di gennaio.
Il profilo dell’esterno offensivo resta sullo sfondo rispetto ai nomi caldi di Raspadori e Zirkzee, ma a Trigoria si lavora su più tavoli. Proprio le resistenze del calciatore azzurro sulla trattativa principale starebbero spingendo la dirigenza a tenere aperte altre soluzioni per regalare a Gasperini un rinforzo offensivo.
Su Giovane, valutato dal Verona circa 20 milioni, la concorrenza è ampia: l’Atalanta lo segue per l’immediato, mentre Inter e Napoli hanno messo gli occhi su di lui in vista dell’estate. Un nome da monitorare con attenzione, perché se la pista Raspadori dovesse complicarsi ulteriormente, la Roma potrebbe accelerare e cambiare rotta senza troppi rimpianti.
Fonte: Fabrizio Romano su Youtube
Giovane? Allora avemo risolto er problema! A meno che nun sia ‘na richiesta esplicita der Mister … ma pe’ esse utile da subito, nun ce lo so …
Questo è un signor calciatore!!! Questi sono i calciatori da prendere! Forza Massara! Fora Romaaaaaa!
Qualcuno spieghi a Massara che di mancini siamo pieni.
dybala
soulè
bailey
baldanzi
giovane
…. lamela è libero?
😅
❤️🧡💛
L’importante è che sia una scelta di Gasperini e il giocatore voglia far parte del progetto Roma.
Giovane, giovane e affamato: proprio quello che ci serve!
Ma giovane non è brasiliano ? Quindi extracomunitario, perché se possiamo tessere giocatori extracomunitari potremmo provare a prendere castro che secondo me é perfetto per gasperini
C’è solo una cosa che mi lascia perplesso, logico che è troppo presto per dirlo ma la “lentezza” con cui si sta muovendo Massara sul mercato e il fatto che “circolino” sempre gli stessi nomi è “spazientisce” un pò. Di tempo per scegliere direi che ne ha avuto a sufficenza, a quest’ora doveva già avere un idea ben precisa su chi puntare. Possibile che il Ds non abbia “vaste conoscenze calcistiche” o non vi siano altre alternative a disposizione? Mi sembra strano…
io riprenderei Zaniolo
Doppione di Soulè, ci serve un esterno sinistro di piede destro.
Ancora?! non ci sono soldiiii! Eppure se fosse 20 m per mezza stagione discreta?!Fate i bravi.
Scusate , ma cosa ha fatto fino ad ora per valere 20 milioni ? Ho l ‘ impressione che quando arriva la Roma a chiedere un giocatore , i prezzi schizzano verso l ‘ alto. Se poi è così bravo , possibile che non siamo capaci di trovarli noi certi giocatori ?
