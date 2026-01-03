Calciomercato Roma, Massara torna su Giovane: il Verona chiede 20 milioni

La Roma torna a muoversi anche su piste alternative per l’attacco. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, i giallorossi sono tornati a informarsi per Giovane, 22 anni, attaccante mancino del Verona, valutando la possibilità di anticiparne l’arrivo già nel mercato di gennaio.

Il profilo dell’esterno offensivo resta sullo sfondo rispetto ai nomi caldi di Raspadori e Zirkzee, ma a Trigoria si lavora su più tavoli. Proprio le resistenze del calciatore azzurro sulla trattativa principale starebbero spingendo la dirigenza a tenere aperte altre soluzioni per regalare a Gasperini un rinforzo offensivo.

Su Giovane, valutato dal Verona circa 20 milioni, la concorrenza è ampia: l’Atalanta lo segue per l’immediato, mentre Inter e Napoli hanno messo gli occhi su di lui in vista dell’estate. Un nome da monitorare con attenzione, perché se la pista Raspadori dovesse complicarsi ulteriormente, la Roma potrebbe accelerare e cambiare rotta senza troppi rimpianti.

Fonte: Fabrizio Romano su Youtube