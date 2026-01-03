LIVE! Raspadori, non c’è il sì alla Roma: il giocatore vorrebbe restare all’Atletico

DI MARZIO: “RASPADORI VUOLE RESTARE ALL’ATLETICO” – Dall’accelerazione improvvisa alla frenata: Giacomo Raspadori non sembra essere così vicino alla Roma come sembrava fino a qualche ora fa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati da Gianluca Di Marzio questa mattina, il calciatore non è convinto di lasciare l’Atletico Madrid dopo appena sei mesi di avventura in Spagna e vorrebbe che fosse direttamente Simeone a comunicargli la volontà di farlo partire.

L’affare con la Roma, dunque, rischia di slittare: non 3-4 giorni di tempo, tantomeno 48 ore, come scrivevano oggi i quotidiani, ma addirittura una decina di giorni. Alle porte, infatti, c’è l’impegno di Liga tra Atlético Madrid e Real Sociedad, in programma domenica 4 gennaio alle 21:00. A seguire, poi, la partenza per la Supercoppa che si giocherà in Arabia.

Quindi due gli scenari: o l’operazione verrà chiusa a breve (improbabile), altrimenti se ne riparlerà almeno tra almeno 10 giorni. Una notizia di certo non molto positiva per Gasperini, che sperava di avere il primo rinforzo in attacco per Lecce-Roma del 6 gennaio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…