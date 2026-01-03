Dovbyk offerto al Napoli, DeLa prende tempo

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. Il club giallorosso ha deciso di mettere (di nuovo) sul mercato il centravanti ucraino e sta spingendo per una cessione, come conferma il Corriere della Sera. Le destinazioni possibili si moltiplicano, ma non tutte convincono il giocatore allo stesso modo.

Galatasaray e Fenerbahce hanno intensificato i contatti per portare Dovbyk in Turchia, ma l’attaccante appare poco convinto della destinazione. Le sue preferenze vanno verso la Premier League, dove Sunderland e Leeds rappresentano opzioni più gradite. Una scelta che complica i piani di cessione della Roma, alla ricerca di una soluzione rapida per chiudere l’operazione.

La proposta al Napoli e le piste italiane

Gli agenti di Dovbyk si stanno muovendo anche in Italia. Secondo il Corriere dello Sport, il centravanti è stato proposto al Napoli, una pista da considerare accanto ad altre nell’ambito delle strategie di mercato partenopee. Tutto dipende dalle uscite del club di De Laurentiis, che è obbligato a chiudere la campagna acquisti e cessioni in pari, a saldo zero.

Si era parlato anche di uno scambio Lucca-Dovbyk, ma quella doppia strada non è considerata percorribile. I giallorossi hanno virato su altri obiettivi per l’attacco, puntando con decisione su Raspadori e Zirkzee. L’ipotesi Napoli per Dovbyk, però, rimane aperta: è una possibilità concreta che De Laurentiis potrebbe valutare nelle prossime settimane.

Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera