Dovbyk offerto al Napoli, DeLa prende tempo

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. Il club giallorosso ha deciso di mettere (di nuovo) sul mercato il centravanti ucraino e sta spingendo per una cessione, come conferma il Corriere della Sera. Le destinazioni possibili si moltiplicano, ma non tutte convincono il giocatore allo stesso modo.
Galatasaray e Fenerbahce hanno intensificato i contatti per portare Dovbyk in Turchia, ma l’attaccante appare poco convinto della destinazione. Le sue preferenze vanno verso la Premier League, dove Sunderland e Leeds rappresentano opzioni più gradite. Una scelta che complica i piani di cessione della Roma, alla ricerca di una soluzione rapida per chiudere l’operazione.
La proposta al Napoli e le piste italiane
Gli agenti di Dovbyk si stanno muovendo anche in Italia. Secondo il Corriere dello Sport, il centravanti è stato proposto al Napoli, una pista da considerare accanto ad altre nell’ambito delle strategie di mercato partenopee. Tutto dipende dalle uscite del club di De Laurentiis, che è obbligato a chiudere la campagna acquisti e cessioni in pari, a saldo zero.
Si era parlato anche di uno scambio Lucca-Dovbyk, ma quella doppia strada non è considerata percorribile. I giallorossi hanno virato su altri obiettivi per l’attacco, puntando con decisione su Raspadori e Zirkzee. L’ipotesi Napoli per Dovbyk, però, rimane aperta: è una possibilità concreta che De Laurentiis potrebbe valutare nelle prossime settimane.
Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera
che piombi
Il Napoli ha Hoilund e Lukaku (Neres non lo cito perché è un giocatore diverso per caratteristiche).
Mi fate capire perché dovrebbe accollarsi Dovbik?
se trallallero, il napule con hojlund lukaku ormai recuperato e lucca che cerca dobvik se lallero
Lucca è in uscita, Lukaku secondo me è mezzo finito e una squadra che lotta per scudetto e champions ha bisogno di 3 punte… siamo gli unici ad averne solo 2.
Con De Laurentis ci si rimette e basta! Impossibile farci un affare, lasciassero stare e non perdessero tempo.
In prestito? Mentre gli altri vendono a 30 milioni?
A me…me pare ‘na str…ata. Il napule ha Hojlund Lukaku e Lucca. Perché dovrebbe prendere Dovbik? E noi Lucca? Perché?
Chiamate Lotrito, dategli una percentuale e fatelo vendere a lui che a piazzare a peso d’ oro sole e bidoni è in gamba.
Non ho ben capito cosa ci dovrebbe fare il Napoli con Dovbyk.
Attualmente hanno 3 punte centrali oltre al giovane Ambrosino.
Anche dovessero cedere Lucca rimarrebbero con Hojlund e Lukaku…
Tra l’altro si ritrovano il blocco parziale del mercato, quindi potranno comprare solo con i soldi ricavati da contemporanee cessioni.
Anche riuscissero a piazzare Lucca o Lang andrebbero a prendere sostituiti a centrocampo, dove si ritrovano con De Bruyne ed Anguissa fuori almeno fino a marzo e Gilmour alle prese con la pubalgia.
Poco credibili anche gli interessamenti di Galatasaray e Fenerbache.
Il Gala ha Osimhen ed Icardi e sta concentrando i suoi sforzi di mercato x provare a strappare Ederson, in scadenza 2027, all’Atalanta.
Il Fener ha El-Nesyri e Duran e spesso gioca con Talisca o Akturkoglu falso nove.
In Turchia l’unica papabile mi sembra il Besiktas che ha il solo Abraham che sta andando a corrente alternata anche lì, oltre a Bilhal Touré che però è più un esterno offensivo che una punta centrale.
C’è da dire che se si trasferisse in Turchia Dovbyk si avvicinerebbe ad un mar nero di distanza dalla madre patria e forse questo potrebbe attirarlo.
A mio avviso una possibile, reale pretendente x Artem è il Betis, da tempo sulle sue tracce, con il solo Cucho Hernandez nel ruolo di punta e che potrebbe pensare ad uno scambio con Ezzasouli + conguaglio.
Visto lo score ottenuto in Spagna col Girona credo che non gli dispiacerebbe farci ritorno.
Altre pretendenti potrebbero venire dalla Premier. Non più il West Ham che ha preso il Taty dalle quaglie, si vocifera di Sunderland, Everton e Leeds, ma guardando alle rose ed ai movimenti di mercato la destinazione più papabile mi sembra il Nottingham Forsest di Lina l’isterica.
Penso comunque che il piano A di Massara sia provare a cedere lui x fare spazio a Zirkzee o chi per lui. L’interruzione del prestito di Ferguson credo sia il piano B.
Stiamo a vedere.
tralasciando che Lukaku non gioca da 9 mesi ed é uno che per ritrovare una forma decente gli servono 3 mesi
secondo me Conte non crede che Lukaku abbia ancora molto da dare…. opinione personale
Quoto (specialmente sul piano A: se esce Dovbyk si prende Zirkzee. Il resto sono piani B o C, cioè meno razionali e utili).
Dando per scontato che gli acquirenti potenziali “realistici” di Artem, probabilmente, punterebbero a un prestito con diritto (ahimé).
Purtroppo Dovbyk non ha mercato, potrebbe partire soltanto in prestito.
purtroppo zenone hai ragione lo puuoi vendere subito cash a 15 milioni ma ce ne rimetti 20
ma sicuri che zirkee e raspadori sono meglio di dovbik?
Mi terrei Dorbyk con ľ acquisto di Raspadori
Sono i procuratori che non lo sanno vendere ! Er taty a 30 insegna e ha lo stesso rendimento dell ucraino anzi ha fatto meno goal. La lazie sembra che sta su pannichelli mi auguro di no sennò questi fanno un grande acquisto con poco.Massara non poteva andare dallo strasburgo
se lo devi dare in prestito te lo tieni
Devono dare la procura a vendere a chi ha venduto Castellanos…….
