Atalanta-Roma: le ultime sulle formazioni, il risultato più probabile e dove vederla in TV

La Roma inaugura il 2026 con una delle trasferte più complesse della stagione: sabato 3 gennaio alle 20:45 i giallorossi sono attesi al Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta. Sulla carta, i modelli statistici e le quote dei bookmaker assegnano un leggero vantaggio ai padroni di casa, forti del fattore campo, ma il margine è ridotto e la sensazione è quella di una sfida apertissima, da giocare episodio su episodio.

Le ultime dai campi

Qui Roma – Gasperini arriva a Bergamo con una rosa non al completo ma con segnali incoraggianti dagli ultimi allenamenti. Certe le assenze di Pellegrini, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori fino a fine gennaio, Tommaso Baldanzi e Leon Bailey. Restano da valutare le condizioni di Pisilli, alle prese con un attacco influenzale, mentre Wesley è leggermente acciaccato ma dovrebbe stringere i denti (stamattina il provino decisivo), con Rensch pronto in caso di necessità.

Sospiro di sollievo per Soulé, uscito claudicante al ginocchio contro il Genoa ma rientrato regolarmente in gruppo da metà settimana. Recuperati anche Ziolkowski e Celik dopo la sindrome influenzale. Nessun problema di squalifiche, ma massima attenzione ai diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley e Cristante sono tutti a rischio stop in vista del prossimo turno. Sul piano tattico, la Roma va verso la conferma del 3-4-2-1 con il solito rebus offensivo da sciogliere.

Qui Atalanta – Situazione più stabile per la squadra di Palladino, che non deve fare i conti con squalifiche e non ha giocatori in diffida. Restano indisponibili Bellanova, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale destro, e Bakker, alle prese con la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Out anche Kossounou e Lookman, impegnati in Coppa d’Africa.

Il sistema di riferimento resta il 3-4-2-1. Carnesecchi è il favorito tra i pali, con Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa. Sulle fasce Zappacosta è recuperato e insidia una maglia da titolare, mentre Bernasconi è in vantaggio sull’altro lato. In mezzo al campo confermata la coppia De Roon-Ederson. In zona di rifinitura De Ketelaere è intoccabile, mentre Pasalic è insidiato da Sulemana e Maldini per affiancarlo alle spalle di Scamacca, riferimento centrale dell’attacco.

Dove vederla in TV

Atalanta-Roma sarà visibile in diretta sia su DAZN che sui canali Sky, trattandosi di una delle gare trasmesse in co-esclusiva nel weekend di Serie A. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, mentre per lo streaming restano disponibili DAZN, Sky Go e NOW, accessibili da smart TV, computer, smartphone e tablet. Calcio d’inizio fissato alle 20:45 di sabato 3 gennaio dal Gewiss Stadium di Bergamo.

Quote e probabile risultato

I bookmaker vedono l’Atalanta leggermente favorita: il segno “1” oscilla intorno a quota 2.30–2.40, il pareggio tra 3.30 e 3.50, mentre una vittoria esterna della Roma si attesta tra 3.20 e 3.60.

Alta la fiducia nei mercati gol: Over 2.5 sopra il 55% di probabilità ed entrambe le squadre a segno intorno al 55–60%. Tra i risultati esatti, quello indicato come più probabile dai modelli è il 2-1 per l’Atalanta.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.

All.: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

All.: Gasperini.

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Assistenti: Cecconi – Bercigli

IV uomo: Zufferli

VAR: Maresca

AVAR: Di Paolo

Giallorossi.net – T. De Cortis