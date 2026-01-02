CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 2 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:15 – Gasp punta Freuler (che non rinnova col Bologna)

La Roma non molla Remo Freluer (33), in scadenza di contratto con il Bologna. Il club rossoblu ha presentato agli agenti dello svizzero un’offerta di rinnovo già a novembre, ma fin qui una risposta non è ancora arrivata. E sullo sfondo c’è Gasperini, che gradirebbe riabbracciare alla Roma quello che era un suo vecchio pupillo ai tempi dell’Atalanta. (Il Resto del Carlino)

Ore 11:40 – Dovbyk corteggiato da Genoa e Como

Artem Dovbyk (28) resta nel mirino di alcuni club di Serie A. Il Genoa ha provato a prenderlo in prestito sfruttando la stima di De Rossi, ma la Roma ha detto no, dovendo coprire gran parte dell’ingaggio. Anche il Como si è fatto avanti, ma la trattativa resta complicata. Dopo aver chiesto circa 40 milioni in estate, ora i giallorossi sarebbero disposti a trattare intorno ai 22 milioni. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 11:00 – Chiesa, nuovi contatti con la Roma

Federico Chiesa (27) torna a orbitare attorno alla Roma. L’esterno del Liverpool sta trovando pochissimo spazio in questa stagione – appena 11 minuti giocati da inizio dicembre – e starebbe valutando un cambio d’aria anche solo per sei mesi. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Disasi richiesta di Gasp ma serve un investimento

Axel Disasi (27) è il difensore che Gasperini vorrebbe inserire in rosa già da gennaio, ma il Chelsea non può cederlo in prestito: serve un investimento da parte dei Friedkin…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Raspadori-Roma, sprint finale con Lazio alle spalle

La Roma e Massara stanno accelerando per Giacomo Raspadori (25) e battere la concorrenza della Lazio, che dopo aver ceduto Castellanos al West Ham sta tentando il clamoroso sorpasso…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 8:00 – Pisilli-Frendrup, pista fredda

Gasperini vorrebbe aspettare per un eventuale partenza di Niccolò Pisilli (21), corteggiato pesantemente dal Genoa. Morten Frendrup (24) resta il nome preferito ma il club ligure lo vende solo a titolo definitivo e questo frena l’affare per gennaio. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…