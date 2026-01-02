LIVE! Raspadori, l’Atletico ha detto sì all’offerta della Roma. Presente una penale in caso di mancato riscatto del calciatore

La Roma accelera e mette il turbo su Giacomo Raspadori: oggi si apre il mercato invernale e la trattativa per l’attaccante dell’Atletico Madrid è già entrata nel vivo. Si parla di un accordo molto vicino alla conclusione in prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto da 19 milioni condizionato.

Il giocatore, che si è già confrontato con la dirigenza giallorossa e ha parlato con Gasperini, si prende ancora qualche ora per il sì definitivo, ma le sensazioni restano positive. La Lazio ha provato a inserirsi dopo aver ceduto Castellanos al west Ham, ma sembra indietro.

L’affare resta caldo ma ancora da mettere a punto in maniera definitiva. In questa pagina seguiremo live tutti gli sviluppi della giornata sul fronte Raspadori.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Secondo quanto riferisce il sito iberico sport.es, l’Atletico Madrid ha accettato l’offerta della Roma in prestito con diritto di riscatto. Stando però a quanto aggiunge ilromanista.eu, nell’accordo sarebbe presente una penale che il club giallorosso verserebbe agli spagnoli in caso di mancato riscatto del calciatore in estate.

