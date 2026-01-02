LIVE! Raspadori, l’Atletico ha detto sì all’offerta della Roma. Presente una penale in caso di mancato riscatto del calciatore

La Roma accelera e mette il turbo su Giacomo Raspadori: oggi si apre il mercato invernale e la trattativa per l’attaccante dell’Atletico Madrid è già entrata nel vivo. Si parla di un accordo molto vicino alla conclusione in prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto da 19 milioni condizionato.

Il giocatore, che si è già confrontato con la dirigenza giallorossa e ha parlato con Gasperini, si prende ancora qualche ora per il sì definitivo, ma le sensazioni restano positive. La Lazio ha provato a inserirsi dopo aver ceduto Castellanos al west Ham, ma sembra indietro.

L’affare resta caldo ma ancora da mettere a punto in maniera definitiva. In questa pagina seguiremo live tutti gli sviluppi della giornata sul fronte Raspadori.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Secondo quanto riferisce il sito iberico sport.es, l’Atletico Madrid ha accettato l’offerta della Roma in prestito con diritto di riscatto. Stando però a quanto aggiunge ilromanista.eu, nell’accordo sarebbe presente una penale che il club giallorosso verserebbe agli spagnoli in caso di mancato riscatto del calciatore in estate.

  3. A fine novembre mi auguravo che la Roma nel mercato di gennaio si rinforzasse con gli acquisti di Lookman,Zirkee e Frendrup,diciamo che se dovesse arrivare Raspadori al posto di Lookman insieme agli altri 2 non potrei di certo lamentarmi,soprattutto alle condizioni che trapelano dai media,forse Zirkee a 40 mln allo stato attuale è un prezzo sovrastimato.
    Ad ogni modo tra clausole e penali tuto verrebbe rimandato a giugno,al momento re’ fondamentale fare il possibile per rimanere competitivi per un ingresso champions e magari riuscire a liberarsi di qualche elemento dispendioso e poco funzionale per gli obiettivi da perseguire.
    n.b.Fosse per me tratterei Ferguson almeno fino a giugno perché penso che possa aiutare la squadra e fare meglio nella seconda parte della stagione.

    • Già con Raspadori in veste di Papu Gomez è un bel salto di qualità, Lookman ha dimostrato tutto il suo valire in campo ma molto scarso nei comportamenti, preferisco Raspadori…

  5. In pratica è un obbligo di riscatto camuffato!
    Ci sta, si tutelano così tutti.
    L’Atletico e la Roma che “mette in conto” alla peggio un “importo a perdere sostenibile” (2+3?)…..
    Operazione condivisibile a parer mio.
    Attendiamo comunque ufficialità.
    E poi IL RESTO …
    FORZA ROMA

  6. ottimo.

    lotito aveva offerto l’aereo daalazie quello pieni di buchi sui sedili, carico di ovini e caciotte.

    ❤️🧡💛

  8. gli attaccanti sono i stressi da diversi anni ,da diversi anni nn andiamo in Champions, qualcosa vuol dire,rifare tutto attaccato

  9. Sicuramente con Raspadori ci rinforziamo. E un giocatore rapido con forza nelle gambe e con baricentro basso. Lega bene il gioco ed ha un tiro secco e preciso. Un giocatore così messo a sinistra ci serve. Ci farà fare un salto di qualità da quella parte del campo ed è anche relativamente giovane.

