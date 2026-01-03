Raspadori-Roma, 48 ore decisive: i dubbi del giocatore e la fiducia di Massara

L’arrivo di Giacomo Raspadori alla Roma è ormai a un passo. L’Atletico Madrid ha dato il via libera all’offerta presentata dal direttore sportivo Ricky Massara due giorni fa: 2 milioni per il prestito oneroso e 19 per un diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’operazione complessiva da 20,5 milioni di euro, come riporta Il Messaggero, con un contratto pronto fino al 2030 in caso di acquisizione definitiva a giugno.

Dopo aver trovato l’intesa con il club giallorosso, i Colchoneros hanno informato direttamente il giocatore della trattativa. Raspadori, pur essendo a conoscenza della situazione, ha voluto prendersi altre 48 ore per riflettere. Una pausa di riflessione che a Trigoria non preoccupa più di tanto: secondo la Gazzetta dello Sport, alla Roma sono convinti che non ci saranno deragliamenti nel percorso che porterà l’attaccante in giallorosso, a meno di colpi di scena clamorosi.

La richiesta d’ingaggio e il nodo Lazio

Il motivo della pausa di riflessione è legato a un doppio aspetto. Da un lato Raspadori sa che ci sono altre squadre interessate: la Lazio e il Napoli, dove ha vinto due scudetti nelle ultime tre stagioni. Il Galatasaray è stato invece scartato subito come opzione. Dall’altro, l’attaccante vuole capire se può strappare condizioni economiche più favorevoli.

Attualmente Raspadori guadagna circa 3,5 milioni di euro più bonus. Per trasferirsi alla Roma ha chiesto un ingaggio da 3,8 milioni più bonus, una cifra che lo posizionerebbe ai vertici della rosa giallorossa: solo Dybala e Pellegrini percepiscono di più, ma entrambi sono in bilico per la prossima stagione. Se dovesse arrivare a quelle condizioni, Raspadori diventerebbe insieme a Svilar il giocatore più pagato della squadra.

Il Messaggero conferma che la Roma vorrebbe abbassare la parte fissa inserendo bonus, mentre i contatti tra Massara e gli agenti del giocatore sono stati continui per limare i dettagli. Il ds giallorosso non vuole perdere tempo anche perché la Lazio non molla e potrebbe inserirsi con maggiore forza grazie ai soldi della cessione di Castellanos. Per Jack giocare in biancoceleste significherebbe avere la certezza del posto da titolare, mentre alla Roma dovrebbe farsi spazio in un reparto offensivo già affollato.

Gasperini lo vuole a Lecce

Raspadori è stato rassicurato da Gasperini sulle sue possibilità di impiego. L’allenatore lo vede sia come riferimento offensivo centrale sia come sottopunta a sinistra, quel ruolo che cerca di riempire dalla scorsa estate. Essendo di piede destro, l’attaccante può rientrare verso il centro proprio come richiede il tecnico giallorosso ai suoi trequartisti.

Il Corriere della Sera scrive che l’arrivo nella Capitale potrebbe avvenire oggi o al massimo domani. Gasperini spinge per averlo già in panchina il 6 gennaio nella trasferta di Lecce, un segnale di come l’affare sia ormai ai dettagli finali. Massara attende la risposta definitiva del giocatore, consapevole che mancano solo gli ultimi tasselli per completare un’operazione che la Roma insegue da settimane.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera