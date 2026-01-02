FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 2 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Roma, le scelte di Gasp per Bergamo

Per la trasferta con l’Atalanta assenti N’Dicka ed El Aynaoui impegnati in Coppa d’Africa e Pellegrini infortunato; Bailey e Pisilli febbricitanti, Hermoso pronto dopo lavoro differenziato, Celik e Ziolkowski recuperati. Gasperini dovrebbe confermare la formazione di lunedì scorso con Cristante-Koné in mediana, Soulé e Dybala sulla trequarti, e Ferguson davanti, ma occhio alla Joya falso nove con l’inserimento di uno tra El Shaarawy e Baldanzi. Da monitorare i diffidati Mancini, Hermoso, Cristante e Wesley: un giallo li terrebbe fuori contro Lecce. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Nuovo stadio, attesa per il voto in Assemblea

Dopo la trasmissione del Pfte del nuovo stadio di Pietralata il 23 dicembre, partono le verifiche nelle commissioni capitoline sulle modifiche al progetto, che hanno portato i costi a 1,3 miliardi. Se riceveranno il via libera, il progetto andrà in Assemblea capitolina entro fine mese, prima della Conferenza dei servizi decisoria della Regione Lazio. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Roma, gennaio da fuoco

La Roma inaugura il 2026 con un tour de force: si parte domani da Bergamo contro l’Atalanta, prima trasferta di un mese fitto tra campionato e coppe, con squadre ridotte per infortuni e attese dal mercato. Subito dopo Lecce, poi Sassuolo all’Olimpico, ottavi di Coppa Italia col Torino, trasferta sempre contro i granata, Europa League con Stoccarda e Panathinaikos, e in mezzo lo scontro diretto col Milan. (Il Tempo)

