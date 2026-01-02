Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: out Baldanzi per un problema al retto femorale

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, giornata numero 18 di Serie A.

Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso: spicca l’assenza di Baldanzi, che nella seduta odierna ha accusato un problema muscolare al retto femorale della gamba destra.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

Fonte: asroma.com

