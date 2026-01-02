LIVE! Gasperini: “Alla Roma possiamo fare cose importanti, ci credo molto. Sul mercato dobbiamo accettare la battaglia con le big” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini si prepara a tornare a Bergamo da avversario: domani la Roma affronta l’Atalanta in una sfida dal sapore speciale per il tecnico piemontese, che ha guidato i nerazzurri per nove stagioni portando il club a risultati storici, dall’Europa League del 2024 alle ripetute qualificazioni in Champions League.

Alla vigilia, il tecnico parla in conferenza stampa della gestione della squadra dopo le vacanze di Natale, della condizione dei giocatori in vista della trasferta e delle voci di mercato di questi giorni. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Situazione influenzati? Cosa significa per lei tornare a Bergamo?

“Pellegrini e Bailey sono infortunati, anche Pisilli ma dovrebbe recuperare. Hermoso è recuperato. Dobbiamo vedere Wesley che ha un po’ di acciacchi. È una vigilia un po’ movimentata e dobbiamo fare un po’ di scelte. Sono convinto che poi recupereremo altri, perché giocare una partita così dà motivazione. Su Bergamo, sono contento di tornare, sono stato 9 anni lì. È una bella storia quella dell’Atalanta, ci sarà tempo per ricordarla. Il comune denominatore era il presidente Antonio Percassi, siamo andati avanti tanti anni con squadre diverse e siamo sempre ccresciuti. L’unico motivo è che la proprietà è cambiata e la figura dell’allenatore era considerata diversamente. L’Europa League secondo me non è stato il punto massimo. Era una società ricca che ha fatto risultati incredibili, con bilanci di utili. È stato straordinario. Crescere continuamente. credo abbia dato anche fastidio. Una città piccola, ma molto compatta: è stata la vera forza. Ho cercato di lasciare la squadra il più in alto possibile. Ha potuto vendere alcuni giocatori senza toccare un patrimonio, ho lasciato un grande valore. Sono contento di essere venuto a Roma, nella situazione apparentemente più difficile”.

Come valuta il lavoro di Gasperini? Le assenze peseranno per la Coppa d’Africa?

“Sono assenze pesanti da entrambe le parti, sarebbero stati tutti in campo. Incontriamo una squadra costruita per la Champions, che in campionato non è partita bene ma che è stata rinforzata con calciatori forti e di livello. Conosco il loro valore tecnico e morale ma sono fiducioso della mia squadra, stiamo facendo bene anche nelle situazioni di emergenza. Guardiamo avanti verso i nostri obiettivi con la fiducia che ci siamo conquistati”.

Il mercato è iniziato… di quanti giocatori crede che ha bisogno questa squadra? Raspadori è fatta come dicono in Spagna?

“Dovete chiedere in Spagna. Questa squadra sta facendo cose che ci piacciono. L’obiettivo della Roma è diventare forte, non bisogna mettere giocatori tanto per mettere, ma servono giocatori forti. Questo è un mercato strano, diverso dagli altri anni, le big si stanno scatenando, non è mai successo a gennaio. La competizione è veramente vicina, nel giro di pochi punti giochi per Scudetto, Champions, o niente. E quindi dobbiamo accettare la sfida, la battaglia, e stare pronti e fare solo le cose per migliorarci”.

Gasperini è cambiato rispetto a quello di Bergamo?

“Spero di no, spero di essere me stesso nel bene e nel male. La cosa importante per me è aver fatto presa su questo spogliatoio e di aver riconquistato in parte lo scetticismo che c’era nei miei confronti. Per me non è stato facile cambiare vita, professionalmente sono in una situazione che mi stimola molto. E non penso di essere cambiato da Bergamo, io lì pensavo di poter lottare anche per più dell’Europa League”.

Dopo la prestazione contro il Genoa in questi giorni ha visto Dybala in condizioni per giocare un po’ più dietro?

“A me Dybala piace quando fa gol e quando fa fare gol. E’ un giocatore che sa aiutare in momenti di difficoltà, con la sua tecnica e la sua esperienza ci dà una mano in situazioni in cui l’avversario è nella tua metà campo. Il Dybala importante è quello che fa gol e fa fare gol”.

Quanto incideranno le tempistiche di mercato sul suo giudizio di mercato? E le tempistiche hanno un peso sulle decisioni?

“Tutti vorremmo avere subito giocatori pronti, o anche prima per allenarli un po’. Chi arriva a gennaio magari ha giocato poco. Non penso mai che chiunque arriva entra dentro e spacca, ragiono sempre sulla prospettiva di una squadra. Non so quanto tempo ci vorrà. La rosa esiste e ha fatto bene, non c’è da avere fretta a mettere giocatori o pensare che chi arriva cambia tutto. Ci vorrà tempo”.

Cosa si aspetta dai tifosi dell’Atalanta dopo l’accoglienza a Roma per De Rossi?

“Quella di De Rossi è stata molto bella, spero di non ripeterla a fine partita (ride, ndr). E’ stata bella e meritata, per quello che è stato De Rossi a Roma, per quanto mi riguarda sarà bello salutarci con i bergamaschi, ma poi ognuno per se senza prigionieri”.

Si aspetta che la Roma investirà abbastanza da rendere questa squadra competitiva anche nel mercato di gennaio? C’è un giocatore che nella sua esperienza a Bergamo riporterebbe a Roma?

“Troppi, farei un elenco lunghissimo. La realtà finanziaria di questa estate la conosciamo, speriamo di poterla migliorare. Ma non è solo una questione di soldi, chiaro che quelli aiutano. Ma la Roma può essere ambiziosa ugualmente”.

Con l’assenza di Ndicka stiamo vedendo Ziolkowski, che margini ha? Serve un altro difensore?

“Portando Celik sugli esterni abbiamo 5 difensori, di cui non c’è Ndicka ed Hermoso è diffidato. Parliamo di una squadra che farà ancora Europa e campionato a lungo. Non sono per le rose molto lunghe. Poi i settori giovanili in Italia da qualche anno sono meno prolifici. Però bisogna puntare sui giocatori che hanno giocato meno. Non è un percorso che fai in una settimana, e non possiamo pretendere che siano subito pronti, soprattutto a quell’età. I numeri non devono essere enormi, ma la rosa deve essere completa.”



