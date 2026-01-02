Zirkzee, Amorim gela la Roma: “Nessuno ha chiesto di andare via, non ci saranno cambiamenti”

Le parole di Ruben Amorim rischiano di raffreddare, almeno per il momento, le speranze della Roma su Joshua Zirkzee. In conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils è stato incalzato dai giornalisti sui rumors di mercato e sulle possibili trattative in uscita che coinvolgerebbero diversi calciatori, compreso l’attaccante olandese accostato ai giallorossi.

La risposta di Amorim è stata netta. “La finestra di mercato non cambierà, non abbiamo in programma di cambiare o fare cambiamenti all’interno della squadra”, ha dichiarato l’allenatore, chiudendo di fatto a movimenti imminenti in uscita dal club. Una presa di posizione chiara, che sembra andare in direzione opposta alle voci circolate nelle ultime ore.

Il tecnico ha poi voluto precisare anche un altro aspetto, rispondendo a una domanda sulle eventuali richieste di cessione da parte dei giocatori: “No, nessun calciatore ha mai chiesto di essere ceduto”. Un passaggio che rafforza la linea di fermezza del club e che va letto con attenzione in ottica mercato.

Redazione GR.net