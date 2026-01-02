Zirkzee, Amorim gela la Roma: “Nessuno ha chiesto di andare via, non ci saranno cambiamenti”

Le parole di Ruben Amorim rischiano di raffreddare, almeno per il momento, le speranze della Roma su Joshua Zirkzee. In conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils è stato incalzato dai giornalisti sui rumors di mercato e sulle possibili trattative in uscita che coinvolgerebbero diversi calciatori, compreso l’attaccante olandese accostato ai giallorossi.
La risposta di Amorim è stata netta. “La finestra di mercato non cambierà, non abbiamo in programma di cambiare o fare cambiamenti all’interno della squadra”, ha dichiarato l’allenatore, chiudendo di fatto a movimenti imminenti in uscita dal club. Una presa di posizione chiara, che sembra andare in direzione opposta alle voci circolate nelle ultime ore.
Il tecnico ha poi voluto precisare anche un altro aspetto, rispondendo a una domanda sulle eventuali richieste di cessione da parte dei giocatori: “No, nessun calciatore ha mai chiesto di essere ceduto”. Un passaggio che rafforza la linea di fermezza del club e che va letto con attenzione in ottica mercato.
LEGGI ANCHE – La Repubblica: “La Roma culla il sogno Salah”
Redazione GR.net
Mah, certe dichiarazioni sembrano più di facciata che realistiche.
Vedremo.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Amorim mi ha ufficialmente rotto il …..
Ricominciamo la tarantella …. che paxxe ! Ma ci sarà un tempo dove andremo a prendere un giocatore punto e basta ?
È la solita storia. Finita la Coppa d’Africa poi vediamo se qualcuno vuole andare via.
allora ci siamo, questione di giorni ormai
mitico mister tu stai vincendo da anni tutte le competizioni
ce ne faremo una ragione
ma voi sempre i barbari siete
noi sempre la magnifica as Roma 💛♥️ siamo
schermaglie di mercato…
a oggi me sapete di la campagna acquisti della Roma quale è si fanno tanti nomi di giocatori e poi vengono smentite speriamo bene sempre sempre sempre forza Roma?
e’ vero tanti nomi ma di fatto ancora nulla. Poi mi giro guardo il calendario e leggo 2 gennaio. Vedremo
allora è fatta
Il tormentone e servito.
Con un obbligo di riscatto a 40 e più milioni, direi che sia possibile scegliere: cioè la Roma può scegliere, se è vero che può spendere (sia pure a giugno) queste cifre.
Il MU, invece, non ha altre offerte di pari livello per questa sua riserva, non ha trovato soluzioni ai suoi evidenti problemi di attacco (non solo che, come squadra, non segni poi molto, ma che, per farlo, deve subire molto), e lo stesso Amorim…non se la passa troppo bene.
Se ci aggiungiamo pure che il rumor era che sarebbe stato mollato nella seconda metà di gennaio (e poi, una volta trovato un sostituto), mentre noi abbiamo bisogno di soluzioni più pronte – e fermo restando che Ferguson è oggettivamente in netto miglioramento – tutta la vicenda appare meno ansiogena di quanto non la propongano i media calciomercatisti.
L’importante è che, se ognuno sa fare il proprio lavoro, la Roma sia in condizione di scegliere che investimento fare: e scegliere bene…
si vede che ai portoghesi piace mettersi in mostra. magari dovrebbe parlare meno e far girare piu la squadra. che non mandino via lui
Ok , allora andiamo su Kean .
Fare una trattativa col MU è quanto di più snervante ci possa essere al mondo, ne sappiamo qualcosa ai tempi di Smalling. Purtroppo si è impuntato Gasperini, altrimenti ci sarebbe da mandarli a quel paese, Zirkzee compreso.
Se Zikzee non viene c’è ne faremo una ragione, dispiacerà sicuramente ma non mi sembra che andiamo a prendere un pallone d’oro.Probabilmente c’è qualche intoppo sulle modalità del trasferimento da parte del Manchester, e non da parte del giocatore che sembra abbia già accettato l’offerta della Roma,penso che bisognerà attendere ma non troppo, perché sono urgenti almeno un paio di attaccanti e bisogna avere un piano B in mano per non rimanere alla fine come Don Falcuccio…
Quando non ci sono soldi questo succede devi avere un grande ds in questi casi massara non so se lo è. Cmq se bisogna fare la guerra fino all’ultimo giorno tipo rios si cambi rotta immediatamente, ma provare a prendere moise kean magari girandogli dobvik in cambio più un conguaglio non se po fa? Poi ammesso i giornali le radio che sia vero che raspadori tentenna ma pijamo chiesa che raspadori in 3 anni ha fatto 12/13 gol e me pare che pure in nazionale non abbia questi grandi numeri
Eri andato bene fino al punto “ma allora pijamo Chiesa”. Vista l’ultima partita del Liverpool? Passeggiava e si estraniava per ricevere la palla sui piedi. Da fermo. Non parliamo del palleggio/fraseggio, che Pelle (!) in confronto è Falcao (tutto è relativo, ovviamente).
non verrà raspadori sarà l’ unico acquisto la davanti
Sempre pensato, questo è il modus operandi di questa mediocre società. Fatevene una ragione
Prima prendiamo Zirkzee e prima risolviamo la grana, ho il sentore che nel breve termine sloggi Amorim….
A quel punto salta il banco!
Si rimescolano le carte e magari il subentrato se tiene Zirkzee, rimanendo TUTTI FREGATI!
Il Manchester un giocatore che rimarrebbe una scommessa, Zirkzee che forse perderebbe il suo treno “mondiale” e la Roma che si vedrebbe “bloccato” il mercato…
SBRIGAMOSEEEE
FORZA ROMA
Vogliono i soldi la Roma non c’è l’ha cerca prestiti quindi mettiamoci l’anima in pace pure per lui
hai ragione molto probabilmente mandando via prima te
Ve l’avevo detto ieri. Ogni giorno escono articoli in cui Zirkzee è più vicino, poi vicinissimo, poi ad un passo. In realtà sta ancora lì, mentre i giornalisti hanno portato a casa il loro articoletto fatto di illazioni. Niente di clamoroso…per carità. Del resto riuscire a trovare qualcosa da scrivere durante le feste, a parte le foto dei cenoni vari, non è semplicissimo
in realta’ sta’ ancora li’…il mercato e’ iniziato oggi…
franco 1947 i nomi li fanno i giornalisti,di qui il 99% pure invenzioni .se gardi gli articoli ogni ora ne esce uno che smentisce il precedente
Non è che se arriva un’offerta di una squadra, 5 minuti dopo il giocatore va a chiedere di essere ceduto eh, non funziona così.
Qualora dovesse partire Zirkzee sarà solo negli ultimi 10 giorni di mercato, quando Diallo e Mbuemo saranno rientrati dalla coppa d’Africa.
Fino ad allora servirà come riserva di Sesko e Cunha in attacco.
Il che non guasta perché per poterlo prendere Massara deve riuscire a piazzare una della punte attualmente in rosa, possibilmente Dovbyk a titolo definitivo.
Per il resto i giornalisti scrivono diverse cose solo supposte, oppure mutuate da altro giornalista che le ha a sua volta semplicemente immaginate, mentre le dichiarazioni di Amorim sono normali posizioni di facciata x un mister che amministra una rosa.
Di certo se Zirkzee resterà al Man Utd, dopo un girone di ritorno in panchina il suo prezzo non potrà che crollare.
A noi servirebbe ora e per questo la società sembra disposta ad un sacrificio, ma non è che possono tirarsela come se stessero vendendoci la loro prima scelta perché ad oggi l’olandese a Manchester è un esubero anche non troppo gradito.
Nella peggiore delle ipotesi torneremo alla carica a giugno, offrendogli 10 milioni in meno di adesso e magari nel frattempo valuteremo meglio le prestazioni di Ferguson.
il vero rischio è che cacciano quel fenomeno di Amorin… e dopo si fara’ dura con il successore !
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.