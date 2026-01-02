Roma-Raspadori allo sprint finale, ma la Lazio tenta il sorpasso

La Roma ha deciso di accelerare su Giacomo Raspadori e la trattativa ha vissuto nelle ultime ore un’impennata significativa. Secondo quanto riportato da più quotidiani, il club giallorosso è arrivato a un passo dall’accordo con l’Atletico Madrid, alzando l’offerta per avvicinarsi alle richieste del club spagnolo, che fin dall’inizio ha spinto per una soluzione in grado di garantire un ritorno economico certo entro giugno.

La proposta su cui si sta lavorando prevede un prestito oneroso da circa due milioni di euro con un diritto di riscatto condizionato fissato intorno ai 19 milioni, per un’operazione complessiva prossima ai 20 milioni. Una formula che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, rientra nei parametri attesi dall’Atletico, intenzionato a rientrare dell’investimento effettuato la scorsa estate.

La Roma ha deciso di cambiare passo anche per motivi di tempistica. L’esigenza di consegnare il giocatore il prima possibile ha spinto la dirigenza a spingere sull’acceleratore, evitando che la trattativa potesse allungarsi e diventare terreno fertile per la concorrenza. Una concorrenza che, nelle ultime ore, si è effettivamente materializzata.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio avrebbe provato a inserirsi con decisione, tentando il sorpasso e mettendo sul tavolo una proposta alternativa che prevede una contropartita tecnica (Nuno Tavares) gradita all’Atletico Madrid più un conguaglio economico. Una mossa resa possibile dalla disponibilità di liquidità derivante da una recente cessione di Castellanos al West Ham per 30 milioni, che ha riacceso il derby anche sul fronte del mercato.

In questo scenario, resta centrale la posizione del giocatore. Raspadori ha già avuto contatti con la Roma e si è preso qualche ora di riflessione prima di sciogliere le riserve, pur trovandosi in una situazione positiva a Madrid. La sensazione, però, è che la decisione finale sia imminente, con i giallorossi che restano fiduciosi di poter chiudere l’operazione nonostante il tentativo di inserimento dei rivali cittadini.

Il quadro resta fluido, ma le prossime ore saranno decisive per capire se l’affondo della Roma basterà a resistere al ritorno di fiamma della Lazio e a portare la trattativa alla fumata bianca.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport