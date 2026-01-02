Roma, Zirkzee in attesa: lo United non ha ancora detto sì

Joshua Zirkzee resta uno dei dossier più caldi sul tavolo della Roma, anche se i tempi dell’operazione non sono ancora maturi. Il club giallorosso lavora da mesi sull’attaccante attualmente al Manchester United e ha già incassato il gradimento del giocatore, con cui l’intesa è stata raggiunta da tempo.

Il nodo principale resta l’ok del club inglese. Lo United, infatti, non ha ancora aperto alla partenza immediata e sta valutando le proprie esigenze interne, anche alla luce delle assenze legate alla Coppa d’Africa. Prima di liberare Zirkzee, il club inglese vorrebbe avere garanzie sul rientro di almeno uno dei giocatori (Diallo con la Costa d’Avorio e Mbuemo con il Camerun) attualmente indisponibili o chiudere per un sostituto.

Sul piano economico, l’operazione viene impostata su un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le cifre complessive oscillano tra i 30 e i 40 milioni, considerando la parte fissa e quella legata al riscatto.

La Roma resta alla finestra, consapevole che la trattativa è avviata ma non ancora sbloccata. I contatti con l’entourage del giocatore sono continui, mentre con il Manchester United si lavora sui dettagli finali, in attesa del momento giusto per affondare il colpo.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport