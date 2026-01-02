Gasp chiede Disasi, Ghilardi può già salutare la Roma

Non solo attacco. La Roma continua a muoversi anche sul fronte difensivo, dove l’obiettivo principale resta Axel Disasi. Il club giallorosso è alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato e il profilo del difensore è considerato prioritario da Gasperini, anche se l’operazione si presenta complessa.

Il principale ostacolo riguarda la formula. Il Chelsea, infatti, non avrebbe intenzione oltre che la possibilità di aprire a una cessione in prestito, rendendo necessario un investimento immediato per portare a termine l’operazione. Una condizione che obbliga la Roma a valutazioni approfondite, soprattutto in relazione alle altre trattative in corso.

Per fare spazio a un eventuale innesto, il club potrebbe valutare una cessione nel reparto difensivo. Tra i nomi monitorati c’è quello di Daniele Ghilardi, che potrebbe partire in prestito, con una situazione contrattuale già definita nei suoi meccanismi futuri.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport