Atalanta-Roma, incroci da ex e scelte obbligate: Gasperini torna a Bergamo

Atalanta-Roma non è una partita come le altre, soprattutto per Gian Piero Gasperini. Il ritorno a Bergamo, dopo nove stagioni che hanno segnato un’epoca, apre il 2026 dei giallorossi con una sfida ad alto contenuto emotivo ma dal peso specifico identico a tutte le altre, almeno sul piano della classifica.

Il legame tra Gasperini e l’Atalanta resta inevitabilmente centrale. Nove stagioni, 439 partite, oltre il 50% di vittorie, cinque qualificazioni in Champions League e la conquista dell’Europa League nel 2024 hanno portato il club bergamasco in una dimensione internazionale mai conosciuta prima. Domani, però, Bergamo non sarà più casa sua, ma solo il teatro di una sfida chiave per la Roma, chiamata a non rallentare dopo un periodo già segnato da scontri diretti e incroci emotivamente forti.

Il tema degli ex attraversa tutta la partita. Da Cristante a Mancini, passando per Scamacca e Zalewski, i rimandi al passato sono numerosi. C’è poi una storia che aggiunge un ulteriore livello di lettura: Wesley. Nell’agosto del 2024 il brasiliano era stato a un passo dall’Atalanta, con un accordo praticamente definito e visite mediche già programmate. Il dietrofront del Flamengo, legato alla modifica di alcuni bonus, fece saltare tutto. Domani, invece, Wesley sarà regolarmente in campo sulla corsia sinistra e si troverà di fronte Zalewski, che in giallorosso ha trascorso 14 anni, giovanili comprese.

Sul piano delle scelte di formazione, Gasperini deve fare i conti con una Roma incerottata. Sono già certe le assenze di N’Dicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a quella di Pellegrini per infortunio. Recuperati Celik e Ziolkowski dopo i recenti problemi influenzali, restano invece da monitorare Bailey e Pisilli, che non si sono allenati a causa della febbre. In caso di forfait di Pisilli, le alternative in mediana sarebbero ridotte al minimo, con il giovane Romano unica soluzione a disposizione.

Attenzione anche al tema disciplinare. Mancini, Hermoso, Cristante e Wesley sono diffidati e un cartellino giallo costerebbe la trasferta successiva contro il Lecce. Dettagli che, in una fase così densa di impegni, possono pesare quanto le scelte iniziali.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Corsera