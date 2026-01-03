LIVE! ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni

Tutto pronto al Gewiss Stadium per Atalanta-Roma, big match del primo sabato del 2026. Calcio d’inizio alle 20:45 per una sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave alta classifica per i giallorossi.

Roma chiamata a una prova di spessore su un campo storicamente complicato, Atalanta decisa a sfruttare il fattore casa per rendere amaro il ritorno a Bergamo dell’ex Gasperini. Formazioni, scelte dell’ultimo minuto, cronaca in tempo reale e tutte le reazioni a caldo: segui con noi il live di Atalanta-Roma su Giallorossi.net.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DAL GEWISS STADIUM

Ore 18:45 Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno ma temperature decisamente rigide a Bergamo. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: Gasperini sembra orientato a confermare Ferguson al centro dell’attacco, ma non sono escluse sorprese.

ATALANTA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All.: Palladino.
A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: –

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)
Assistenti: Cecconi – Bercigli
IV uomo: Zufferli
VAR: Maresca
AVAR: Di Paolo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

