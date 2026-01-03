ATALANTA-ROMA 1-0: le pagelle

La Roma cade a Bergamo e continua il suo momento decisamente altalenante: la sfida del Gewiss Stadium viene decisa da un gol di Scalvini nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nel match valido per la diciottesima giornata di campionato:

Svilar 4,5 – Una papera che costa la sconfitta. Peccato.

Mancini 6 – Soffre come tutti, ma non molla mai e porta a casa la sufficienza.

Ziolkowski 4,5 – Non ancora pronto per certi livelli. Dal 46′ Wesley 6 – Cerca di dare un po’ più di sostanza e dinamismo sugli esterni, ci riesce anche se a fasi alterne.

Hermoso 6 – Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Peccato per il giallo, esagerato, che gli costerà la squalifica.

Celik 5,5 – Prosegue il suo momento di calo. Meglio quando gioca nei tre dietro.

Konè 5 – Al di sotto dei suoi standard. Dall’82’ Pisilli sv.

Cristante 6 – Il livello della contesa è alto, lui ce la mette tutta fino alla fine.

Rensch 4,5 – Confusione totale. Dal 58′ Tsimikas 5,5 – Il piede c’è, il fisico un po’ meno.

Soulè 5 – Polveri bagnate. Si vede poco, non combina granché. Dal 66′ El Shaarawy 5,5 – Entra per provare a dare vivacità all’attacco, ma non gli riesce molto.

Dybala 5 – Fallisce una clamorosa occasione che poteva cambiare le sorti del match. Cerca di dare qualità alla manovra offensiva, ma il contributo resta misero.

Ferguson 5 – Primo tempo disastroso, con tutti i duelli persi. Si sveglia nella ripresa quando costruisce la migliore occasione da gol. Troppo poco. Dal 58′ Dovbyk 5,5 – Fa a sportellate con Hien, ma la pericolosità in area è nulla.

GIAN PIERO GASPERINI 5,5 – Quando l’asticella si alza la Roma si perde sempre. Il primo tempo è difficilmente giustificabile, la ripresa è decisamente migliore ma il problema è che l’attacco fatica terribilmente a fare gol.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini