ATALANTA-ROMA 1-0: le pagelle

La Roma cade a Bergamo e continua il suo momento decisamente altalenante: la sfida del Gewiss Stadium viene decisa da un gol di Scalvini nel primo tempo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nel match valido per la diciottesima giornata di campionato:
Svilar 4,5 – Una papera che costa la sconfitta. Peccato.
Mancini 6 – Soffre come tutti, ma non molla mai e porta a casa la sufficienza.
Ziolkowski 4,5 – Non ancora pronto per certi livelli. Dal 46′ Wesley 6 – Cerca di dare un po’ più di sostanza e dinamismo sugli esterni, ci riesce anche se a fasi alterne.
Hermoso 6 – Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Peccato per il giallo, esagerato, che gli costerà la squalifica.
Celik 5,5 – Prosegue il suo momento di calo. Meglio quando gioca nei tre dietro.
Konè 5 – Al di sotto dei suoi standard. Dall’82’ Pisilli sv.
Cristante 6 – Il livello della contesa è alto, lui ce la mette tutta fino alla fine.
Rensch 4,5 – Confusione totale. Dal 58′ Tsimikas 5,5 – Il piede c’è, il fisico un po’ meno.
Soulè 5 – Polveri bagnate. Si vede poco, non combina granché. Dal 66′ El Shaarawy 5,5 – Entra per provare a dare vivacità all’attacco, ma non gli riesce molto.
Dybala 5 – Fallisce una clamorosa occasione che poteva cambiare le sorti del match. Cerca di dare qualità alla manovra offensiva, ma il contributo resta misero.
Ferguson 5 – Primo tempo disastroso, con tutti i duelli persi. Si sveglia nella ripresa quando costruisce la migliore occasione da gol. Troppo poco. Dal 58′ Dovbyk 5,5 – Fa a sportellate con Hien, ma la pericolosità in area è nulla.
GIAN PIERO GASPERINI 5,5 – Quando l’asticella si alza la Roma si perde sempre. Il primo tempo è difficilmente giustificabile, la ripresa è decisamente migliore ma il problema è che l’attacco fatica terribilmente a fare gol.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Rensch, Dovbik, Tsimikas, Ferguson, fanno semplicemente ridere. Il Faraone e Dybala hanno chiuso, in compenso abbiamo una coppia di centrocampisti co uno che bon si capisce cosa faccia e l’altro che non sa cosa fare con la palla.
Ennesimo scontro diretto perso con la sensazione netta che non avremmo segnato MAI.
È una squadretta, come lo è da molti anni. Gennaio la vedo durissima, mettiamoci l’elmetto e scavamo le trincee.
probabile che il nostro livello autentico sia questo
Partita brutta della Roma, che però se andiamo ad analizzare doveva finire probabilmente zero a zero. Ennesima partita persa per colpa di un episodio (o errore arbitrale) e così non va bene.
Comunque se in settimana non arriva almeno un giocatore nuovo penso che bisognerà togliere massara dalle mani di Gasperini 🤣
Il voto di Svilar mi pare troppo basso,
esce male, ma poi gli mettono le mani in faccia, era fallo e fine della discussione.
Soulè 5 per cosa?
Di gran lunga il peggiore insieme a Rensch (che almeno ha la scusante di giocare fuori ruol), non gli riesce nulla.
Dybala malino, ma se guardiamo gli altri pensare che il problema sia lui … mah.
ah, Elshaa non può più giocare in serie A, non è colpa sua.
Servono disperatamente una mezzala sinistra e una punta.
Senza già il V posto sarebbe un risultato.
E gente che segni, non Raspadori che ha una media gol di 5 all’anno tra Sassuolo e Napoli,
e non hai MAI segnato in Liga.
Qui si continua a parlare solo dell’attacco..i problemi sono ovunque!
Svilar è ha subito fallo da Rensch…altro che papera. Non è uscito bene, vero, ma l’olandese non si capisce bene cosa volesse fare. Mah.
Partita balorda, ma sappiamo che manca qualcosa ed arriverà.
Una prestazione vergognosa. Difesa da rivedere, Koné la peggiore partita da quando è alla Roma, Dybala, Soulè e Fergusson fanno ridere. Dovbyk sembra un pesce fuor d’acqua. Continuo a dire che Gasperini sta facendo un miracolo. Senza una squadra.
Non capisco perche’, pur avendo Celik, si deve mettere zio in un ruolo chiave e delicato come il centrale di difesa, a Bergamo poi. Non ho capito nemmeno il cambio di Ferguson, per il nulla assoluto.
Fatto sta che abbiamo perso l ennesimo big match , con l ennesimo torto arbitrale.
