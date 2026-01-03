Roma senza difesa a Lecce: saranno squalificati sia Mancini che Hermoso

Il primo cartellino giallo estratto da Fabbri nella gara persa dalla Roma 1-0 al Gewiss Stadium non era per Cristante, ma per Mancini. Un dettaglio tutt’altro che secondario: a saltare Lecce-Roma sarà quindi il difensore, non il centrocampista.

E il conto è salatissimo. Contro i salentini mancheranno anche Hermoso, ammonito e diffidato, e Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa. Tradotto senza giri di parole: Gasperini resta senza difesa titolare per la trasferta del Via del Mare.

Un’emergenza vera. E ora le scelte diventano obbligate, con margine zero per sbagliare dopo il kappaò di stasera. Cristante dovrà giocare in difesa con Celik e uno tra Rensch e Ziolkowski a completare un reparto arretrato completamente inedito.

Giallorossi.net – T. De Cortis