FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 15 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Pellegrini parte per la Finlandia, domani l’intervento

Pellegrini, scrive oggi il Corriere dello Sport, parte oggi per la Finlandia per il ricovero, prima dell’intervento che verrà eseguito domattina. Inizialmente i medici avevano spiegato che probabilmente sarebbe bastata una terapia conservativa per tornare in campo entro l’inizio della prossima stagione. Invece i successivi esami hanno svelato la gravità dell’infortunio, soprattutto in prospettiva. Da qui la scelta di andare sotto i ferri.

Ore 8:25 – Spaccio in Sud, tra i clienti attori e avvocati

Durante le partite della Roma, nei bagni dei settori 20 e 21 della Curva Sud, il Gruppo Quadraro aveva allestito una piazza di spaccio di cocaina. L’inchiesta della Digos ha portato all’arresto di tre tifosi e documentato oltre 370 cessioni tra gennaio e maggio 2024. Tra i clienti, insospettabili tra cui attori e avvocati. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Ore 8:00 – Corsport: “La Roma ha bisogno del vero Pisilli”

A soli vent’anni, Pisilli si era caricato la Roma sulle spalle nel momento più difficile della gestione Juric. Ma dopo un’ottima prima parte di stagione, è andato incontro a un evidente calo, scrive oggi il Corriere dello Sport. Ranieri lo ha protetto, tenendolo spesso fuori dall’undici titolare: nelle ultime dieci gare, solo spezzoni. L’ultima da titolare risale a fine febbraio contro il Monza, il giorno dopo il rinnovo. Il tecnico lo sprona a tornare ai suoi livelli già da domenica contro il Milan.

