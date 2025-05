Saelemaekers sfida il passato per garantirsi un futuro in giallorosso

Da titolare inamovibile a comparsa di lusso: il destino di Alexis Saelemaekers sembra aver cambiato rotta in fretta e senza preavviso. L’esterno belga, arrivato in prestito dal Milan, è finito ai margini nelle ultime settimane, totalizzando appena quattro minuti nelle ultime tre gare di campionato contro Inter, Fiorentina e Atalanta. Un’involuzione repentina, che fa il paio con le esclusioni rumorose di marzo in Europa League contro l’Athletic Club.

Domenica, però, potrebbe ritrovare una maglia da titolare proprio contro il suo passato. Di fronte c’è il Milan, la squadra che lo ha lanciato e ancora proprietaria del suo cartellino, in quella che potrebbe essere la sua ultima passerella all’Olimpico con la maglia della Roma. Un gol dell’ex sarebbe il modo più romantico per congedarsi, ma il futuro è tutt’altro che scritto.

Da gennaio, infatti, non ci sono stati più contatti tra i due club per discutere del riscatto. I giallorossi, a oggi, non sembrano intenzionati a versare i 20 milioni richiesti dal Milan. Una cifra ritenuta eccessiva per un giocatore che ha mostrato fiammate, ma senza continuità.

Nel frattempo, il nome di Saelemaekers è finito sui taccuini di diverse società inglesi: Nottingham Forest, West Ham e anche il Newcastle hanno mostrato interesse, ma ogni discorso è rimandato a dopo che i rossoneri avranno chiarito il quadro dirigenziale, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo e l’erede di Conceicao, al passo d’addio dopo il ko in Coppa Italia.

Fonte: Il Messaggero