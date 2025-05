FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 29 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – El Shaarawy, scattate le condizioni per il rinnovo

Un altro anno a tinte giallorosse. El Shaarawy – in scadenza alla fine del prossimo mese di giugno – ha prolungato il proprio contratto con la Roma, scrive oggi Il Tempo. Il Faraone, infatti, ha raggiunto la percentuale di presenze necessaria per far scattare il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026. La prossima, dunque, sarà la sua decima stagione nella Capitale.

Ore 8:30 – Presenze e sold-out: Olimpico record

La Roma ha reso noti i numeri di una stagione da record per i tifosi all’Olimpico: 1.606.119 sono state le presenze complessive, con una media del 94% di posti occupati che sale al 99% nei settori riservati ai romanisti. Roma-Milan ha fatto segnare il record assoluto con 68.145 spettatori. Ben 70 sono stati i sold out nelle ultime 4 stagioni. Lo scrive il Corriere della Sera.

IN AGGIORNAMENTO…