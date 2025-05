Milan, Allegri è il nuovo allenatore: firmato un triennale da 5 milioni più bonus

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Dopo un anno sabbatico seguito all’esonero dalla Juventus e le voci che lo avevano accostato anche alla Roma, il tecnico livornese ha deciso di ripartire dai rossoneri, club con cui aveva già lavorato tra il 2010 e il 2014.

Come riportato da Fabrizio Romano, è in corso l’incontro a Milano tra Allegri, l’amministratore delegato Furlani, il neo ds Igli Tare e l’agente Branchini: tutti i contratti sono già stati definiti. Per lui pronto un accordo triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sfuma così l’ipotesi Napoli: con Allegri al Milan, Antonio Conte si avvicina alla permanenza in azzurro.