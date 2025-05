FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 8 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – La Roma celebra lo scudetto dell’83

Con un video sui social la Roma celebra la vittoria del suo secondo scudetto della storia, avvenuto 42 anni fa: l’8 maggio del 1983 i giallorossi ottenevano un punto che gli permetteva di trionfare in campionato.

Ore 10:00 – Cuadrado ko, stagione finita e niente Roma

Juan Cuadrado salta la Roma e il finale di stagione. Una tegola per Gasperini, che dovrà rinunciare al colombiano per le ultime tre partite contro giallorossi, Genoa e Parma. L’ex Juventus ha riportato una lesione muscolare, come comunicato dal club bergamasco sui propri canali ufficiali.

Ore 9:30 – De Rossi candidato per la panchina del Boca

Daniele De Rossi potrebbe rientrare nei piani del Boca Juniors se saltassero le prime opzioni per la panchina. L’ex capitano giallorosso è ancora sotto contratto con la Roma, ma a Buenos Aires resta amatissimo. (DsSportRadio)

Ore 9:00 – Pellegrini, rinnovo o addio

Per Pellegrini le prossime tre partite potrebbero essere le ultime in giallorosso: con un contratto che scade nel 2026 o si discute di rinnovo (ma lo stipendio da 4,5 milioni pesa come un macigno) o sarà addio. Si stanno già muovendo diverse big: Inzaghi lo prenderebbe all’Inter, Conte lo accoglierebbe volentieri a Napoli, mentre il Milan lo ha inserito nei colloqui per il riscatto di Saelemaekers. Da escludere destinazioni esotiche. (Corriere della Sera)

Ore 8:35 – Ritiro estivo, probabile ritorno al St. George Park

In attesa della scelta e dell’annuncio del nuovo allenatore, si è già mossa la macchina organizzativa per il prossimo ritiro estivo. I giallorossi sono pronti a replicare ad agosto l’esperienza in Inghilterra, con allenamenti nel centro sportivo St. George Park, casa della nazionale, e le consuete amichevoli prima dell’inizio del campionato. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Cristante e Mancini a riposo per piccoli acciacchi

Nell’allenamento di ieri non erano presenti con il resto del gruppo Mancini e Cristante, ma le loro condizioni non preoccupano, poiché si tratta soltanto di una contusione e di un leggero dolore muscolare. (Il Tempo)

