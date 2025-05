Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ghisolfi vuole Romulo, il Göztepe chiede 15 milioni

La Roma guarda al futuro e mette gli occhi sul mercato estero. Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il club giallorosso avrebbe mostrato interesse per Rômulo José Cardoso da Cruz, noto semplicemente come Romulo, attaccante brasiliano classe 2002 in forza al Göztepe.

Arrivato lo scorso gennaio dall’Atlético Paranaense per circa 2,5 milioni di euro, Romulo ha subito lasciato il segno nel campionato turco, realizzando 11 reti in stagione – un bottino distribuito con regolarità, senza doppiette o triplette. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei, e tra questi ci sarebbe anche la Roma, a caccia di rinforzi giovani e di prospettiva per l’attacco.

Il Göztepe, promosso in Süper Lig dopo un’annata convincente, punta a una maxi-plusvalenza, e valuta il cartellino del brasiliano attorno ai 15 milioni di euro, una cifra ben superiore rispetto all’investimento iniziale. Romulo, seconda punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano trapiantato in Europa.

Al momento non si registrano trattative ufficiali, ma i giallorossi tengono d’occhio la situazione, soprattutto se si aprisse uno spiraglio per acquistarlo a cifre inferiori rispetto alla valutazione attuale. Un colpo in prospettiva, sul quale Ghisolfi potrebbe decidere di affondare il colpo se le condizioni diventassero favorevoli.

Fonte: Fanatik