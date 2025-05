Calciomercato Roma, Xavi avvistato a Fiumicino: crollano le sue quote per la panchina. Lo spagnolo: “Cerco un progetto serio”

Il rebus allenatore continua ad animare le giornate della Roma, e tra indiscrezioni, avvistamenti e voci di corridoio, ora arrivano anche gli “indizi” dalle lavagne dei bookmaker. Nella mattinata di oggi, infatti, si è registrato un drastico calo della quota legata a Xavi Hernández come prossimo allenatore giallorosso. Secondo quanto rilevato da Sisal e Snai, la quota è scesa vertiginosamente da 50 a 7.50 nel giro di poche ore.

Un movimento simile non passa inosservato, soprattutto in un momento in cui regna l’incertezza più totale sul futuro della panchina romanista. Dopo l’addio annunciato al Barcellona, il tecnico spagnolo ha ribadito l’intenzione di prendersi una pausa, ma nel calcio – si sa – le pause possono durare meno del previsto quando arriva una proposta stimolante.

A Trigoria, intanto, il dossier allenatore resta sul tavolo dei Friedkin. Allegri, Sarri, Mancini, Farioli e lo stesso Xavi: tanti nomi, zero certezze. Ma la discesa così netta della quota potrebbe nascondere qualcosa in più di una semplice suggestione estiva. In attesa di sviluppi concreti, anche le scommesse entrano nel gioco.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Xavi è stato avvistato poco fa all’aeroporto di Fiumicino e l’arrivo nella Capitale è uno dei fattori che ha provocato il crollo verticale della quota da 50 a 7.50 in poco meno di tre ore.

Intanto è apparsa sul tabloid “The Athletic” un’intervista all’allenatore spagnolo che in merito al suo ritorno in panchina ha dichiarato: “Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio e in cui mi dicano: ‘Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea‘. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato”.

Ti piacerebbe allenare una nazionale?

“Sì. Quando sognavo di diventare allenatore, immaginavo di vincere un Mondiale o un Europeo. La Spagna? Perché no? Ma non ho ossessioni. Per ora sto bene così, guardo tanto calcio e sto con la mia famiglia”.

Il massimo di partite viste in un giorno?

“Otto. A volte metto l’Atalanta sul mio computer e guardo quattro partite di fila. Mi interessa il lavoro di Gasperini”.