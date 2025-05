FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 19 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:00 – Giudice Sportivo: Celik in diffida

Il Giudice Sportivo non ha squalificato alcun giallorosso per la trasferta di Torino. Celik entra però in diffida dopo il giallo col Milan. Ammoniti anche Cristante e Mancini: per entrambi è l’ottava in campionato. Multa da 3.000 euro alla Roma per il lancio di un petardo e un fumogeno in campo da parte dei tifosi

Ore 12:50 – La Roma valuta Milinkovic-Savic in caso di dopo-Svilar

La Roma sta pensando al portiere al granata Vanija Milinkovic-Savic: lo scrive oggi La Stampa. Il serbo gioca al Torino dal 2020 ma a fine stagione potrebbe essere ceduto, essendo diventato l’oggetto del desiderio di diversi club importanti. I giallorossi potrebbero pensare a lui in caso di cessione di Svilar.

Ore 10:30 – Italiano, oggi l’incontro col Bologna

Il Bologna lavora al rinnovo di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia e dalla qualificazione in Europa League. Il tecnico – accostato anche alla Roma – incontrerà oggi la dirigenza, pronta ad offrirgli un prolungamento fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio da 2,2 a 2,5 milioni annui. Sullo sfondo resta anche il Milan.

Ore 9:45 – Roma-Milan, la moviola: arbitro promosso, espulsione ok

Prestazione sufficiente per Marco Piccinini in Roma-Milan: la sua direzione di gara riceve una media voto di 6.16 dai quotidiani. L’episodio chiave è l’espulsione di Gimenez per doppia gomitata su Mancini: giudizio unanime, decisione corretta. La Gazzetta dello Sport assegna 6.5: “Rosso giusto, manca solo un giallo a Jovic”. Corriere dello Sport e Il Romanista danno 6, sottolineando la corretta revisione al VAR e l’assenza di errori gravi. Espulso anche Conceiçao nel finale per proteste.

Ore 9:00 – Roma-Milan 3-1, i giornali premiano Ranieri e Mancini

Secondo i quotidiani, Claudio Ranieri è il protagonista assoluto della serata: per La Gazzetta merita 7.75, “regala lacrime d’amore strizzando l’occhio all’Europa”. Il migliore in campo è Gianluca Mancini (7.43): gol, espulsione provocata e grande autorità. Bene anche Svilar (7): provvidenziale su Leao. Brilla Paredes (7) con una punizione perfetta. Il meno brillante è Shomurodov che non raggiunge la sufficienza piena (5,93)

