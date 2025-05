Gasperini: “Io alla Roma? Non si può, c’è un allenatore troppo forte e magari cambia idea…”

A Portofino, questa sera è andata in scena la seconda edizione del Premio Nazionale TELENORD – Gianni Di Marzio. Tante le figure di spicco presenti, tra cui Roberto Mancini, Cristiano Giuntoli e Gian Piero Gasperini. Proprio quest’ultimo, è tornato a parlare della possibilità di lasciare l’Atalanta e della panchina della Roma, in questo momento affidata a Claudio Ranieri. Ecco le sue parole.

Sul suo futuro e sulla Roma

“Roma? Non si può perché c’è un allenatore troppo forte e magari cambia idea… Quello che hanno fatto per Ranieri è stato bellissimo”.

Sull’ultima giornata di Serie A.

“Ieri è stata una giornata bellissima perché c’erano 9 partite in contemporanea. Vedere tutte quelle partite con gli allenatori che si facevano buttare fuori è stato bellissimo. Ho pure pensato che sti allenatori sono proprio matti. In questo campionato raggiungere il nostro obiettivo è stato davvero bellissimo. Vedere tutti contendersi qualcosa e noi essere così tranquilli è incredibile”.

Sull’Atalanta.

“Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno problemi tra di noi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni quello che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Non è così scontato. È stato un campionato veramente difficile, guardate ieri sera l’Inter o il Napoli. Più che pensare ai punti che abbiamo perso sono quelli che abbiamo fatto che mi convincono della bontà del nostro campionato. Valuteremo quelli che saranno le possibilità, come sempre l’Atalanta deve guardare ai bilanci e ci saranno delle partenze, dipende quali. Non sarò facile ripetersi”.