FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 25 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Via alla nuova Roma: rinnovi, ds e mercato sul tavolo
Da oggi parte ufficialmente la costruzione della nuova Roma. Gasperini e Ryan Friedkin si incontreranno nelle prossime ore per definire rinnovi, direttore sportivo e strategie di mercato. Per il ruolo di ds resta in pole Tony D’Amico. Sul mercato, invece, la Roma punta a limitare a un solo big le cessioni entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario: Koné resta il principale candidato all’addio, con Ndicka molto richiesto in Premier League. (Corriere della Sera)
Ore 8:35 – Roma, bandiere e cori in tutta la Capitale
La qualificazione della Roma in Champions League ha acceso la festa nelle strade della Capitale. Dopo il successo di Verona, cori, clacson e bandiere hanno colorato diversi quartieri della città, dal centro alla periferia. Oltre 400 tifosi si sono ritrovati al Roma Club Testaccio davanti al maxischermo, mentre lungo il Tevere tanti romanisti hanno celebrato in motorino sventolando le bandiere giallorosse. Una gioia intensa ma composta, liberata dopo sette anni d’attesa. (Corriere della Sera)
Ore 8:00 – Sozza divide i quotidiani: dal 4,5 al 6
Prestazione molto discussa per Simone Sozza in Verona-Roma. Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro con un 4,5 parlando di “disastro” e criticando soprattutto il mancato secondo giallo immediato a Valentini e il rigore visto solo dopo l’intervento del Var. Più morbidi i giudizi degli altri quotidiani: Gazzetta, Il Romanista e Il Tempo promuovono la direzione, sottolineando la correttezza delle decisioni finali su espulsione e penalty per il fallo di mano di Bowie.
LEGGI ANCHE – Verona-Roma 0-2: le pagelle
Ore 7:30 – Villar esulta per la Champions: “Per sempre romanista”
Anche Gonzalo Villar ha celebrato sui social il ritorno della Roma in Champions League. L’ex centrocampista giallorosso ha condiviso il post del club dopo la vittoria di Verona scrivendo: “Per sempre romanista!!!! Bravi”. Un messaggio che ha colpito i tifosi e confermato il forte legame rimasto tra lo spagnolo e i colori giallorossi.
IN AGGIORNAMENTO…
Se proprio necessario, fra Konè e Soulè non avrei nessun dubbio.
a Roma si è aperta la caccia alla plus valenza, ora è il turno di Mati. Mi dispiace, adoro il suo calcio anche se ammetto che con la pubalgia non sembra più lui. Ma ricordo a tutti la sua età, i suoi numeri e poi penso malinconicamente che l’ Italia è un paese per vecchi.
Mia lista personale in ordine di cedibilità:
– Soulè, tranqullimente sostituibile.
– Konè e Ndicka a pari merito, ugualmente importanti, per me non vanno toccati.
– Svilar e Wesley assolutamente incedibili.
Malen manco lo scrivo.
Tutti gli altri possono andare se ben pagati.
Unodepassaggio, poi va acquistato un esterno alto a dx al suo posto e uno alto a sx al posto di Pellegrini. Le ali costano un botto, Nusa 4 gol 4 assist in Bundesliga non meno di 40M e altri 40M per il sostituto di Soulé tutto da trovare. 80M per due ali potrebbero persino non bastare, senza li sicurezza che arrivi uno da 7 gol e 7 assist mi pare a cui aggiungere la pubalgia….
Per Yldiz straparlavano di 100M….ora gioca la Conference.
Eh ok Kansas non è che l’abbiamo aperta noi la caccia, se la devi fare la devi fare.
Io lo terrei in condizioni di non necessità ma altrimenti devo pensare al male minore.
La Uefa conta solo gli ultimi 3 bilanci: il primo di -83 mln, il secondo di -54 mln e il terzo lo si vedrà adesso a giugno. Contando che la Uefa ammette solo 60 mln di perdite stagionali, al momento abbiamo -137 milioni di perdite e 50 milioni di questi sono spese accessorie (giovanili, femminile, ristrutturazioni centro sportivo..) che non contano per la Uefa. Quindi scalando dai -137 abbiamo solo circa -27 mln di perdite. Quindi tutte cavolate dei giornalai romani che vogliono fare terrorismo
In più aggiungo che a giugno i costi si abbasseranno ulteriormente con le scadenze di Pellegrini, Celik ed El Sha, col rinnovo di Dybala a cifre più basse, coi riscatti dei prestiti e con le entrate dei nuovi sponsor (che verranno conteggiate nell’ultimo bilancio) e in più usciremo dal settlement agreement e il terzo posto conquistato frutta 43,5 milioni arrivando a un totale complessivo di circa 70 milioni con tutto il resto.. quindi chi crede che vendiamo tutti viene ancora beffato
Si ok, come la metti poi devi comprare il centrocampista ed è pure peggio che, oltre a costare pure di più, è un ruolo nevralgico e ti serve già forte è pronto. E se lo toppi so dolori.
L’ultimo gol l’ha fatto a gennaio, eh…
Poi appunto la pubalgia…che marca sempre malissimo.
e il Corsera l’ha presa bene vedo 😀 😀 😀
Poi il 30/6 voglio sapere cosa scriveranno.
Forse quello che hanno scritto 3 settimane fa: “per il Milan la Champions è ormai al sicuro,
ma è poco per un club così ambizioso: l’anno prossimo la Champions va vissuta da protagonista”.
Ecco, possono proporsi come mascotte, così so’ protagonisti.
Comunque su con la vita,
Il Martedì e il Mercoledì Netflix ha sempre tante anteprime.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Si erano pure divisi il punticino, juventino e milanisti..convinti di andare a braccetto in Champions. Invece limoni a go go .
gaeta’,
solo per l’orrore infinito di quella partita dovevano essere esclusi dal Dio del calcio pure dai tornei parrocchiali,
e sono stati puniti.
E’ la prima volta che ho dato ragione a mia moglie sulla bruttezza del gioco del calcio 😀
E pure oggi con la Champions in testa si parla di cessioni non vi arrrendete tanto Kone’ all’ Inter non glielo diamo
proprio all’Inter no
e se la scelta deve essere tra nDicka e Kone che sia quello che ha richieste in Premier
anzi aggiungo
l’Inter se ci dà 30 più Barelle allora ci potrei pure stare
ma infatti son le solite fregnacce da giornalari, io piuttosto temo che per Wesley arrivi una proposta “indecente” sponda Madrid o Parigi: sará dura trattenerlo.
Prepariamoci, perchè tra cessioni e trattattive ci appiopperanno decine di nomi tutti basati sul solito condiizionale😅
Su questo forum sono già pronti, molti scattano a commentare ogni bufala possibile e immaginabile.
Ovviamente i nostri regalati…..
Nacho, Asensio e Rugani, acquisti sicuri!!!
:))))
E Frattesi non ce lo metti? 🤣
vojo legge Orsi
quanto è scontato che parlerà di rosso inventato?
Sì pure io non vedo l’ora che pubblichino “ON AIR!” di oggi
soule e basta ,nn segna mai ,quest’ anno i gol li hanno fatti i difensori
Ne’ Kone ne’ Ndika, meglio Soule a 45 e s’abbracciamo!
Questi so’ capaci de continua’ a scrive per ogni nome accostato alla Roma : ci sono anche milan e juve……..
🤣🤣🤣
Grazie ragazzi (riferito alla stampa): senza di voi non sarebbe stato possibile godere così tanto!
Me mancano solo Orsi, Melli, e rosiconi vari…
🤣🤣🤣
FORZA ROMA
Nandrolone starà a rosica pure le gambe del tavolo. 🤦
Ma quali cessioni, paghiamo una multa, rinnoviamo il patto è compriamo i campioni che sarebbero andati al bilan o alla rubbentus.
E poi ci divertiamo
Magari! Pure io sarei per una bella multa calmierata per divieto di sosta pagata entro 5 giorni. Solo per smentire centinaia di articoli sulle plusvalenze da fare, le cessioni a due spicci necessarie e le grandi operazioni di mercato di quelle del nord. Ve deve scoppià er fegato
Da stasera, prima di cena, di comincia la sagra dei nomi; DS su tutti poi inizia l’estate dei procuratori e delle radio che aumenteranno inserti pubblicitari; i soliti degenti contaminati dai punti Snai e sale corse con patologie che perseverano: fantacalcio, transfertmarket, media manager con l’aggravante che questa estate non possono dare colpe alla proprietà. Addio alla figura del senior e livore dei quotidiani Gazz e Tutto. Previsto un riposizionamento del Corsport. A settembre.
Maloox senza pietà, juventini e milanisti a quantità, e se o napule non avesse trovato Pisa e udinese che stanno già alle Maldive , facevamo pure i secondi .
Eh ma , quelle Juve e Milan sono grandi …
Maloox senza pietà, juventini e milanisti a quantità, e se o napule non avesse trovato Pisa e udinese che stanno già alle Maldive , facevamo pure i secondi .
Eh ma , quelle Juve e Milan sono grandi, anzi e nonostante che non abbiamo vinto manco uno scontro diretto , se no vincevamo lo scudetto con 20 punti sulla seconda.
Non possiamo cedere nessuno, sono tutti indispensabili per la champion. Pagheremo la multa.
non so se massara debba per forza andare via, ma comunque è strana la sua carriera, mandato via dopo aver costruito una squadra che arriva al titolo al Milan e via dopo avere preso giocatori che hanno funzionato per arrivare terzi dopo 7 anni.
il problema è che non c’è feeling con Gasperini
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.