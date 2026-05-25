FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 25 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Via alla nuova Roma: rinnovi, ds e mercato sul tavolo

Da oggi parte ufficialmente la costruzione della nuova Roma. Gasperini e Ryan Friedkin si incontreranno nelle prossime ore per definire rinnovi, direttore sportivo e strategie di mercato. Per il ruolo di ds resta in pole Tony D’Amico. Sul mercato, invece, la Roma punta a limitare a un solo big le cessioni entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario: Koné resta il principale candidato all’addio, con Ndicka molto richiesto in Premier League. (Corriere della Sera)

Ore 8:35 – Roma, bandiere e cori in tutta la Capitale

La qualificazione della Roma in Champions League ha acceso la festa nelle strade della Capitale. Dopo il successo di Verona, cori, clacson e bandiere hanno colorato diversi quartieri della città, dal centro alla periferia. Oltre 400 tifosi si sono ritrovati al Roma Club Testaccio davanti al maxischermo, mentre lungo il Tevere tanti romanisti hanno celebrato in motorino sventolando le bandiere giallorosse. Una gioia intensa ma composta, liberata dopo sette anni d’attesa. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Sozza divide i quotidiani: dal 4,5 al 6

Prestazione molto discussa per Simone Sozza in Verona-Roma. Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro con un 4,5 parlando di “disastro” e criticando soprattutto il mancato secondo giallo immediato a Valentini e il rigore visto solo dopo l’intervento del Var. Più morbidi i giudizi degli altri quotidiani: Gazzetta, Il Romanista e Il Tempo promuovono la direzione, sottolineando la correttezza delle decisioni finali su espulsione e penalty per il fallo di mano di Bowie.

Ore 7:30 – Villar esulta per la Champions: “Per sempre romanista”

Anche Gonzalo Villar ha celebrato sui social il ritorno della Roma in Champions League. L’ex centrocampista giallorosso ha condiviso il post del club dopo la vittoria di Verona scrivendo: “Per sempre romanista!!!! Bravi”. Un messaggio che ha colpito i tifosi e confermato il forte legame rimasto tra lo spagnolo e i colori giallorossi.

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