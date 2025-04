FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 28 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 16:00 – La Primavera passa anche a Genova

Altra vittoria della Roma Primavera che passa per 2 a 1 sul campo del Genoa:a segno Della Rocca su assist di Almaviva e Graziani su rigore. Nel recupero inutile la rete di Dorgu. Giallorossi sempre più primi in classifica.

Ore 14:45 – Gazzetta.it: “Fabbri non sarà fermato, Aia soddisfatta”

Stando a quanto racconta il portale della Gazzetta dello Sport, l’arbitro Fabbri non sarà fermato dopo la direzione di Inter-Roma, con l’Aia che sarebbe soddisfatta del suo arbitraggio.

Ore 13:50 – Roma Primavera, la formazione ufficiale anti Genoa

I ragazzi di Falsini affronteranno tra qualche minuto il Genoa nel match valido per la 35esima giornata di campionato. Questo l’undici giallorosso: De Marzi; Sangaré, Nardin, Reale, Cama; Mannini, Romano, Coletta; Graziani, Della Rocca; Almaviva.

Ore 12:50 – Ranieri: “Io ct del Brasile? Lasciatemi in pace…”

Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista a una tv portoghese e in occasione dell’ultima domanda il giornalista ha sottolineato “come al Brasile serva un commissario tecnico alla Ranieri”. Il tecnico di Testaccio ha sbuffato all’ennesima domanda sul suo futuro: “Ma basta, lasciatemi in pace…“, ha risposto con il sorriso.

Ore 11:45 – Fabbri fermato dall’Aia dopo il rigore non concesso all’Inter

Tante le polemiche nella giornata di ieri per la presunta trattenuta in area di Evan Ndicka su Bisseck a pochi minuti dal termine. A farne le spese sarà l’arbitro Michael Fabbri. Il fischietto verrà fermato dall’AIA a causa della sua scelta che è stata rubricata come un errore grave. (Corriere della Sera)

Ore 10:10 – Ludi: “Fabregas alla Roma? Programmiamo il futuro, ma…”

il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato del futuro di Cesc Fabregas e del suo accostamento alla Roma. Le sue parole: “Il nome di Fabregas accostato alla Roma? Non posso parlare della selezione della Roma. Fabregas è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, ne mancano altri tre. Stiamo programmando il futuro: questo non esclude niente ma mi fa sicuramente ben sperare”, (Radio Anch’io Sport)

Ore 9:40 – Tudor: “Più difficile battere il Parma che l’Inter”

“Giocare a Parma è più difficile che giocare contro l’Inter in questo momento”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Igor Tudor. I bianconeri, con il 2 a 0 al Monza, sono tornati davanti alla Roma di due punti e continuano a lottare per un posto in Champions.

Ore 9:10 – La moviola di Inter-Roma: giornali divisi su Fabbri

La vittoria della Roma contro l’Inter, firmata Soulè, ha sollevato dubbi sul lavoro di Michael Fabbri, specialmente per il contatto tra Ndicka e Bisseck nel finale. La Gazzetta dello Sport (5) ha definito “rigore evidente” la trattenuta di Ndicka, mentre il Corriere dello Sport (6) parla di “episodio al limite”. Tuttosport (5) e Il Tempo evidenziano l’incertezza, ma solo Il Romanista (5,5) sottolinea l’assenza di intervento VAR, lasciando spazio a discussioni sull’episodio controverso.

Ore 8:30 – Soulè e Konè al top, altra bocciatura per Dovbyk

Voti alti sui giornali per i giocatori della Roma che ieri hanno sbancato San Siro: il migliore in campo è Matias Soulè che supera il 7,5 di media, seguito a ruota da Konè e Mancini. Poche le insufficienze: qualche 5,5 a Pisilli e Pellegrini, ma è Dovbyk il peggiore in campo secondo i quotidiani.

