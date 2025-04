Gasperini: “Mai detto che sarei andato via dall’Atalanta. Futuro? Ne parlo dopo la Champions”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta accostato con insistenza alla Roma prima delle smentite di Ranieri, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport a margine della cerimonia della quinta edizione dell’evento “Inside the Sport” a Coverciano e tra i vari temi trattati ha fatto chiarezza sul suo futuro. Ecco le sue parole.

La concorrenza alle spalle?

“Avvalora ancora di più il nostro campionato, ma deve essere così anche tra un mese. Dietro di noi ci sono squadre forti e aumentano il valore di questo campionato. Le squadre dietro di noi rendono felici i propri tifosi e spero che anche l’Atalanta possa farcela”.

Se l’Atalanta si qualificasse in Champions League ripenserebbe a una possibile permanenza?

“Ne riparliamo quando la conquisteremo, se la conquisteremo… Ieri sera abbiamo perso due punti in casa, avrebbero significato tanto. Dobbiamo sapere che i rivali sono molto agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti”.

Quindi non va via?

“Io non ho mai detto che vado via ma un’altra cosa, ovvero che non avrei rinnovato ed è diverso. L’obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions”.

Rifarebbe le stesse dichiarazioni?

“Io non torno mai indietro, le faccio con cognizione di causa. Non è una cosa che è maturata in una settimana, ma nei mesi o negli anni. Con Bergamo e l’Atalanta ho un legame importante e quello che abbiamo fatto quest’anno va ancora oltre a ciò che abbiamo fatto negli scorsi anni. A volte ci si dimentica dei giocatori persi per infortunio. Tutto positivo, ma ora chiudiamolo così”.

La quota Champions League sarà davvero 70 punti?

“Per essere certi, magari qualche punto in più ma lo verifichiamo domenica dopo domenica. Ci sono ancora scontri diretti e se facciamo i punti che dobbiamo, gli altri dietro non ci prendono”.

