FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 29 aprile 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Attentato alla sede del gruppo Quadraro

Attentato incendiario nella notte in via Cartagine, al Quadraro, contro la sede del gruppo omonimo, ex Fedayn, della Curva Sud romanista. Le fiamme hanno provocato gravi danni al locale. Sul caso indaga la polizia. Non si esclude che qualcuno abbia lanciato una bottiglia molotov contro la serranda del club. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Appio Nuovo, insieme con la Digos e la polizia scientifica per eseguire un sopralluogo. Le indagini sono tuttora in corso. (Corriere della Sera)

Ore 10:40 – Ranieri gongola: “E’ l’ultima volta!” (VIDEO)

Claudio Ranieri, immortalato dalla Cam della Roma al termine della partita vinta a San Siro, se la gode e dice ai suoi: “E andiamo…E’ l’ultima volta!“. Qui sotto il video nel tweet del club giallorosso.

“È l’ultima volta!” 💛❤️ 🎦 La Tunnel Cam di Inter-Roma è online 🍿 Guarda il video integrale su YouTube ▶ https://t.co/sr7rCMn49Q#ASRoma pic.twitter.com/k3Fl8NL9gJ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 29, 2025

Ore 9:00 – La Repubblica: “Gasperini può tornare in ballo”

Tanti i nomi ancora in ballo per la panchina della Roma, scrive oggi Marco Juric su La Repubblica. E chissà che qualcuno non possa tornare prepotentemente alla ribalta, a partire da Gian Piero Gasperini. “Magari ci parlerò“, ha detto scherzando Raneri a casa degli Azzurri.

Ore 8:40 – Roma-Fiorentina sold out: sarà il dodicesimo

Roma-Fiorentina è a un passo dall’ennesimo sold out. La vittoria di San Siro ha dato l’impennata d’entusiasmo decisiva in vista della sfida da Champions di domenica alle 18. Ieri sono stati polverizzati tutti i settori dell’Olimpico che si prepara al 12° tutto esaurito stagionale, il 69° dell’era Friedkin. (Corriere dello Sport)

Ore 8:15 – Corto muso Roma: al top in Europa con 8 successi

Ranieri domenica pomeriggio ci ha scherzato ma intanto stiamo parlando di un record. La Roma, infatti, in casa dell’Inter ha vinto l’ottava partita per 1-0 in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra considerando i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, e Germania). Alle spalle dei giallorossi il Nottingham Forest a quota 7. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Il Messaggero: “ Roma , tre certezze per il futuro”



Mancini, Koné e Soulé sono i tre pilastri su cui la Roma ripartirà. Mancio, leader inamovibile, potrebbe diventare capitano. Su Koné occhi addosso da grandi club, ma i giallorossi vogliono trattenerlo. Soulé, considerato l’erede di Dybala, rappresenta un investimento tecnico ed economico da proteggere. La Roma dovrà ristrutturare la difesa attorno a loro. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Gazzetta: “La scalata di Claudio, Ranieri da record”

Claudio Ranieri sta riscrivendo la storia della Roma con una striscia di 18 risultati utili consecutivi e una squadra trasformata. Se chiudesse il campionato da imbattuto, raggiungerebbe Liedholm e si affiancherebbe a Capello e a se stesso nella classifica dei record. Nonostante tutto, il tecnico ha ribadito che lascerà a fine stagione: “È giusto dare spazio ai giovani”. (Gazzetta dello Sport)

