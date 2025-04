Retroscena Ranieri: l’offerta monstre dei Friedkin per farlo restare in panchina

La Roma continua la sua ricerca per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, ma secondo quanto riportato da calciomercato.it, prima di guardare altrove i Friedkin hanno tentato l’ultima mossa per convincere Claudio Ranieri a restare.

I presidenti e proprietari del club avrebbe messo sul piatto un contratto da top assoluto, con l’intenzione di renderlo l’allenatore più pagato della Serie A.

Un’offerta economicamente irrinunciabile per chiunque, ma non per Ranieri, che è rimasto fedele alla sua scelta già annunciata: chiudere la carriera a fine stagione, proprio con la Roma.

Fonte: Calciomercato.it