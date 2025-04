“ON AIR!” – CORSI: “Fabregas? Come si fa a non capire che qua servono grandi allenatori”, NARDO: “Giusto non annunciare il nuovo tecnico, ora testa al campo”, ROSSI: “Rischi di fare 70 punti, è una classifica impensabile”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La classifica è a dir poco insperata: siamo a due punti dalla Champions, e domenica ci sono Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. Questo significherebbe che in caso di vittoria dei giallorossi e di pari al Dall’Ara, tu saresti quarto…è una classifica impensabile. La Roma rischia seriamente di fare 70 punti, che significa che avresti fatto 47 punti, uno dei gironi di ritorno più prolifici della storia della Serie A…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me Fabregas non dispiace, è un buon allenatore fra quelli della nuova generazione, però mi dispiace il fatto che si andrebbe a riprendere un discorso iniziato con De Rossi e che allora si poteva portare avanti con lui. Detto questo, se potessi scegliere io mi prende sempre Massimiliano Allegri…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “A prescindere da come finirà, Ranieri ha compiuto un’impresa da consegnare agli annali, ha ridato smalto a una squadra che sembrava l’armata Brancaleone. E’ un peccato che un allenatore così debba lasciare la professione. Ora speriamo che possa ricoprire un ruolo importante dentro la società, e invito i Friedkin a seguire i suoi consigli con grande attenzione. Dovbyk? Sono molto deluso, da un centravanti mi aspetto molto di più come atteggiamento e come capacità di mettersi la squadra sulle spalle. Fabregas? Ha i requisiti di cui parlava Ranieri: allenatore giovane, che può farci storcere il naso all’inizio. Il Como gioca bene, mi piace il suo calcio verticale. Certo, è un ragazzo di 38 anni… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se davvero dovesse arrivare Fabregas, avremmo la conferma che la cacciata di De Rossi non è dipesa da motivi sportivi…Siccome molto addebitano la falsa partenza di questo campionato come motivo del suo esonero, non è così per le persone senzienti. L’eventuale arrivo di un Fabregas o di un Farioli sarebbe la conferma che con De Rossi ci sono stati altri tipi di motivi dietro la scelta di cacciarlo in quel modo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Secondo Il Messaggero Ghisolfi vuole Farioli, Ranieri invece Fabregas o Pioli. Io spero che non sia così. Qua serve gente forte, non allenatori che mandiamo via dopo cinque minuti. Roma ha bisogno di grandi allenatori, possibile che non ci entra in testa. Ci vogliono allenatori di un certo calibro: ma vi rendete conto di quello che sta facendo Ranieri? Ha dei record con la Roma che manco ci ricordiamo… Pioli è sicuramente una brava persona, ma uno come lui o come Fabregas come fanno a entrare in questa situazione? Dovrebbero mandare via i “vecchi” e prendere solo i giovani da plasmare, ma per vincere ci vorrebbero almeno 4-5 anni. Se davvero solo solo questi, allora meglio Fabregas di Pioli. Allegri? Ok, ma ci poi ci vogliono i giocatori forti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Tenere viva questa stagione è stata un’impresa incredibile, questa è una meraviglia di Ranieri, altrimenti saremmo stati solo a parlare dell’allenatore del prossimo anno avendo zero notizie, perchè questo è…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ranieri ha carisma, esperienza e prestigio. Tu non hai una dirigenza di spessore, non ce l’hai, e qualsiasi allenatore verrà, dal giochista al risultatista, senza un dirigenza alle spalle farà fatica…Ora conta il campo, sono fondamentali, e la squadra non deve essere distratta dal nuovo allenatore ed è giusto che il tecnico sia annunciato solo quando i giochi saranno finiti. Roma-Fiorentina è una finalissima, visto che c’è Bologna-Juventus…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve continuare a vincere, c’è da trottare, però in questo turno hai preso due punti a Bologna, Lazio e ci metto anche l’Atalanta. Se domenica batti la Fiorentina, e la Juve pareggiasse col Bologna, saresti quarto a tre giornate dalla fine….A questo punto sarei deluso se la Roma non andasse in Europa. La Champions sarebbe un’impresa che nella carriera di Ranieri sarebbe seconda solo al titolo col Leicester…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La carriera di Ranieri è piena di queste capacità, situazioni che ti crei attraverso il lavoro. Io ho sempre pensato che la Roma avesse l’1% di possibilità di arrivare in Champions, ma questa percentuale si sta alzando, e si alzerebbe ancora di più se battessi la Fiorentina, che giovedì ha una trasferta durissima a Siviglia. Quella di domenica è un’altra partita fondamentale, e non escludo più niente…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Roma nettamente favorita per il quarto posto, più di Juve e Bologna. La vedo più libera di testa, e in grado di affrontare le partite decisive più fresca e con più frecce al proprio arco. E poi il calendario gli dà anche una mano…Il Milan non c’è più, e l’Atalanta è in netto calo. Al di là della scaramanzia, come si fa a non dire che la Roma è favorita guardando il suo cammino? Giocherà bene o male, ma in questo momento sembra imbattibile…Fabregas? Ci penserà due volte a venire a Roma se il club resta strutturato così…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma e Lazio mentalmente sono in situazioni diverse, la Roma è psicologicamente in posizione forte, ma i punti sono gli stessi e va fatto lo stesso discorso: se può andare la Roma in Champions, può riuscirci anche la Lazio. Hanno le stesse possibilità. Entrambe dovranno vincere gli scontri diretti, e superare che le altre perdano qualche punto…”

