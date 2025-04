FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul mondo Roma: dalle voci di mercato alle ultime dall’infermeria, passando per interviste, curiosità, note di colore e indiscrezioni. Segui con noi, minuto per minuto, tutto ciò che ruota attorno ai colori giallorossi in questo mercoledì 16 aprile 2025.

Ore 10:15 – C’è anche Brobbey per l’attacco

Oltre al nome di Lorenzo Lucca, nella lista di Ghisolfi per l’attacco del prossimo anno c’è anche quello di Brian Brobbey, 23 anni, centravanti dell’Ajax: il suo procuratore era stato anche a Trigoria a gennaio. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Ceo, crescono le quotazioni di Vitali

Lorenzo Vitali, attuale avvocato del club e responsabile amministrativo. potrebbe essere promosso a CEO, carica che di fatto, in realtà ricopre da settembre, visto che è lui a rappresentare il club in Lega, è nelle riunioni istituzionali e nelle foto di rito dei rinnovi di contratto. Il prossimo step potrebbe essere l’ufficialità della sua carica di amministratore delegato. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Pellegrini-Roma, fine della storia

Dopo aver fallito anche il derby, per Lorenzo Pellegrini sembra essere ormai partito l’ultimo treno: la sua avvenura in giallorosso è ai titoli di coda, in estate cambierà casacca. (Gazzetta dello Sport)

