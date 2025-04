ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in gruppo, ma contro il Verona spazio a Pisilli o Baldanzi

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Ranieri, questa mattina la squadra giallorossa è tornata da allenarsi a Trigoria. Da segnalare la presenza in gruppo di Lorenzo Pellegrini, uscito dolorante dal campo al momento della sua sostituzione al derby: nessun problema per il capitano giallorosso, che dunque è a disposizione per il Verona.

Ancora out terzino Saud, alle prese con una lesione muscolare. Terapie per Dybala, la cui stagione è terminata. Differenziato per Nelsson, alle prese con un problema al piede. Si è allenato con la prima squadra il giovane Kevin Zefi, giovane attaccante della Primavera.

Per la partita contro l’Hellas, in programma sabato sera, difficilmente Pellegrini avrà un’altra chance: al suo posto spazio a uno tra Pisilli e Baldanzi. Non è da scartare a priori l’ipotesi delle due punte con Shomurodov accanto a Dovbyk, tandem che però Ranieri preferisce giocarsi come soluzione a partita in corso per recuperare il risultato. Domani allenamento al Tre Fontane aperto al pubblico.

Gialllorossi.net – Andrea Fiorini