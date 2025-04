Calciomercato Roma: riflessioni su Kumbulla dopo l’ottima annata in Spagna. Piace Solet, ma…

AS ROMA NOTIZIE – Il futuro di Marash Kumbulla potrebbe tornare a tingersi di giallorosso. Dopo una stagione finalmente convincente in prestito all’Espanyol, il centrale albanese è pronto a rientrare alla base, dove la Roma riflette se dargli una seconda chance o monetizzare la sua rinascita.

Kumbulla, 25 anni, è reduce da un’annata da titolare fisso nella Liga, dove ha ritrovato fiducia, condizione e continuità, scrollandosi di dosso i dubbi nati durante l’ultima, complicata fase romana. E adesso, complici anche le uscite previste nel pacchetto arretrato, potrebbe tornare utile alla causa.

Hummels ha sciolto le riserve decidendo di ritirarsi a fine stagione. Mario Hermoso, ancora di proprietà della Roma, sembra invece orientato a restare al Bayer Leverkusen, dove ha trovato spazio e ambizioni europee sotto la guida di Xabi Alonso. Il reparto difensivo, insomma, è tutto da ricostruire. E in questo scenario, Kumbulla rappresenta una risorsa interna già pronta e a costo zero.

Marash non sarebbe comunque l’unico volto nuovo per il reparto arretrato: nel mirino c’è anche Oumar Solet, centrale francese classe 2000 arrivato all’Udinese a parametro zero, che si è rivelato un affare clamoroso per i friulani. Forte fisicamente, abile nella marcatura e con margini di crescita evidenti, piace per la capacità di adattarsi sia in una linea a quattro che a tre. Ma può essere un obiettivo solo a certe cifre.

L’Udinese infatti, in questi primi sondaggi, ha sparato alto arrivando a chiedere 30 milioni per un calciatore che in passato ha avuto diversi problemi fisici, tra cui la rottura di un crociato (ai tempi del Lione) e la lacerazione di un menisco quando giocava al Salisburgo. La Roma è interessata, ma ad altre condizioni.

Giallorossi.net – G. Pinoli