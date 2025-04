“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Allenatore? Dico Pioli tutta la vita”, CORSI: “Solet, Frattesi e Lucca? Servono 100 milioni”, PES: “Per Kumbulla è arrivato il momento di tornare qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sul fatto che il secondo di Montella fosse presente all’Olimpico non ci trovo nulla di strano, fra l’altro a Roma-Juve giocavano Celik e Yildiz. Io non ci vedo chissà quale indizio. Nuovo allenatore non ancora annunciato? Forse la Roma spera che qualche top non riesca a trovare una squadra e che così si possa arrivare a dama con uno migliore di chi può essere preso adesso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vitali Ceo? Di fatto già lo è, ha una delega. Su Montella, è uno dei nomi che si fanno con maggiore insistenza. L’indizio definitivo non può essere il vice che guarda la partita all’Olimpico, lo stesso Montella lo ha fatto più volte, ed è sparito proprio da quando si è iniziato a parlare di lui. Su Pisilli, la Roma deve prendere un titolare che possa giocare con Paredes e Konè. Il problema di Pisilli sono Pellegrini e Cristante: in un mercato in cui loro sono cedibili, la prima riserva diventerà lui. L’ultimo Pisilli non è tanto peggiore dei Pellegrini e Cristante visti negli ultimi mesi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io sono sicuro che la Roma tra una settimana annuncerà il rinnovo di Svilar, ma comunque anche se non gli rinnovassero il contratto che cosa cambierebbe? Lui ha ancora due anni di contratto… Se tu domani gli fai un contratto fino al 2030 a 4 milioni, e poi a luglio arriva il Bayern o il City e gli offre sei milioni e 60 alla Roma, lui farebbe bene ad accettare a la Roma a venderlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Si parla di Solet e Kumbulla per la difesa del prossimo anno. Solet è un buon giocatore, ma secondo me non bisogna farlo giocare in difesa. Io ne ho viste solo due di partite, e in difesa lo bucano quasi tutti, ma quando parte palla al piede è un trattore…secondo me è più un mediano che non un centrale di difesa. Vuole sempre prendere palla e andare avanti, si vede proprio… Si parla di lui, Frattesi e Lucca, ma quanto ci vorrebbe per questi tre acquisti? Servirebbero 100 milioni…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il mercato in entrata non è ancora maturo. Per Kumbulla penso sia arrivato il momento di tornare qui a Roma e giocarsi una maglia da titolare. Persi Hummels ed Hermoso, hai Mancini e Ndicka, e lui come terzo o quarto centrale ci sta tutti, a 25 anni penso sia il suo momento…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Senza quella follia dell’esonero di De Rossi dopo quattro giornate forse qualche punto in più ora lo avresti…La Roma è pronta per il finale di stagione, la garanzia è Ranieri, un tecnico che non fa sconti a nessuno. E penso che la squadra un posto in Europa lo voglia…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Allenatore della Roma? Io dico Pioli tutta la vita. Montella però non mi dispiacerebbe…”

