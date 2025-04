Magliaro (Il Messaggero): “Stadio Roma, ecco come stanno le cose. I Friedkin hanno ripreso ad accelerare dopo una pausa di riflessione. Apertura? Firmerei per il 2030”

NOTIZIE AS ROMA – Fernando Magliaro, giornalista de Il Messaggero e da sempre molto attento alla questione stadio della Roma, ha parlato questa mattina ai microfoni di Rete Sport per fare il punto sull’impianto giallorosso con le ultime novità, sia sul famoso bosco di Pietralata che sulla consegna del progetto definitivo al Comune da parte del club capitolino. Ecco le sue parole.

“Non sarà consegnato un progetto definitivo, perchè ci dovrebbero essere tutte le prescrizioni tra cui gli scavi archeologici, che non hai fatto. Questo non lo qualifica come progetto definitivo. Quello che potrebbe essere presentato dovrebbe essere tutto il resto, giunto a un livello da progetto definitivo. Siccome è stato stabilito che il tutto andrà nuovamente sottoposto al Consiglio Comunale per confermare il rispetto delle prescrizioni prima della Conferenza decisoria, e questo porterà via un paio di mesi, la Roma potrebbe sfruttare quel tempo per completare gli scavi“.

Sulla possibilità di trovare qualcosa nel sottosuolo e creare nuovi stop: “In quella zona non dovrebbe esserci reperti particolari, ma fino a quando non scavi la certezza non c’è. Nel caso in cui si trovassero reperti archeologici, le soluzioni sono due: o le includi nel progetto come valorizzazione, o devi spostare i piloni“.

Sulla volontà della Roma di completare il progetto: “C’è stato un momento dopo l’estate in cui la proprietà si è messa a fare due conti su tempi e costi. Ora siamo arrivati al miliardo e due, ma i prezzi aumentano e i dazi non aiutano. C’è stato un momento di riflessione fino a dicembre, poi hanno deciso di andare avanti e si è ripeso ad accelerare. Ci sono delle difficoltà, c’è una denuncia aperta dai comitati no stadio e c’è una questione aperta sul presunto bosco di Pietralata. Su questo aspetto, si parla di una piccola porzione di terreno. Inoltre l’aree boschive non necessariamente presentano un vincolo. La Roma si è impegnata a mettere 4mila nuovi alberi, e in quella zona 4mila alberi non li hanno mai visti”.

Sull’apertura dell’impianto e la possibilità reale di arrivare a dama: “Io firmerei per il 2030. Ma che vogliono fare questi signori? Loro spariscono per mesi, poi ci sono improvvise accelerazioni, poi si rifermano. Più che degli strappi con i fuochi d’atrtificio servirebbero comunicazioni costanti a dimostrazione che tu sei effettivamente interessato“.

Fonte: Rete Sport