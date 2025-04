Roma, sale Montella: il suo vice all’Olimpico contro Juve e Lazio

AS ROMA NEWS – La Roma si prepara a un’estate rovente, e non solo per le temperature. I Friedkin stanno per varare un nuovo restyling, l’ennesimo del loro ciclo, con quattro dossier bollenti sul tavolo: allenatore, dirigenza, mercato e stadio. Quattro pilastri per rifondare e rilanciare un progetto che, a giugno, cambierà nuovamente pelle.

Il tema dell’allenatore è senza dubbio quello più caldo. E nelle ultime ore è tornato a rimbalzare con forza il nome di Vincenzo Montella. L’attuale commissario tecnico della Turchia non è un volto qualsiasi dalle parti di Trigoria: con la maglia giallorossa ha segnato, incantato e si è legato alla città, dove ha messo anche radici familiari.

Non è un caso che, scrivono oggi diversi quotidiani, il suo vice, Daniele Russo, sia stato avvistato sia contro la Juve che nel derby. Un indizio? Più di uno. Anche perché Montella era già stato sondato dalla proprietà texana prima del ritorno lampo di Ranieri.

Il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ha parlato chiaro: cerca “passione” in chi guiderà la squadra. E chi, più di Montella, può incarnare questo spirito? Eppure, come sempre accade con i Friedkin, occhio alla mossa a sorpresa: Massimiliano Allegri resta un nome tenuto in caldo, pronto a scalare posizioni. Nella lista anche Pioli e Sarri. Insomma, le manovre sono partite. E a Trigoria tira aria di rivoluzione.

