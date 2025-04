Roma-Svilar, non c’è accordo. I Friedkin valutano la cessione all’estero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – È la prima grana sulla scrivania di Florent Ghisolfi, ma anche una delle più spinose: il futuro di Mile Svilar resta un punto interrogativo che pesa sull’estate giallorossa. Come riportato oggi da La Repubblica (M. Juric), la trattativa per il rinnovo del portiere belga è ferma da settimane, nonostante il suo rendimento da protagonista assoluto — culminato nel derby — abbia acceso l’entusiasmo della tifoseria, che chiede a gran voce la sua conferma.

Il contratto attuale scade nel 2027, ma l’ingaggio da un milione di euro — tra i più bassi in rosa — impone una riflessione. Svilar merita un adeguamento al livello dei big dello spogliatoio, ma la Roma, vincolata dai paletti del Fair Play Finanziario, non ha fretta. Il rischio, però, è quello di veder partire un altro talento tra i pali, come già accaduto in passato con Szczesny e Alisson.

Dietro l’immobilismo, potrebbe esserci anche una valutazione strategica: Svilar rappresenta oggi una delle pochissime plusvalenze potenziali in rosa, anche più di Ndicka o Koné. La sua eventuale cessione garantirebbe ossigeno economico e risorse fresche per il mercato — un mercato che, secondo Ranieri, sarà pesantemente limitato dagli accordi con la UEFA.

Intanto, tra professioni d’amore alla Roma e grandi d’Europa alla finestra (Manchester City, United, Chelsea e Bayern Monaco in testa), il portiere resta al centro di un braccio di ferro silenzioso. E il nuovo allenatore, ancora da scegliere, osserverà da vicino: per accettare una Roma a budget ridotto, vorrà prima sapere se potrà contare sul suo numero uno.

