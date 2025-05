FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 28 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Chiesa a Pisa lo stesso giorno dei Friedkin

Nella giornata di ieri Dan Friedkin ha fatto ritorno in Italia, atterrando all’aeroporto di Pisa. Dopodiché, in seguito a una breve tappa di due ore, l’aereo è tornato in Inghilterra. La curiosità è servita: nello stesso giorno, sempre nel capoluogo toscano, è sbarcato anche Federico Chiesa, attaccante del Liverpool accostato alla Roma nel corso dell’ultimo calciomercato estivo. Lo rivela il quotidiano Il Romanista.

Ore 9:30 – Gosens la prima richiesta di Gasperini

Robin Gosens, 30 anni, ex terzino sinistro dell’Atalanta e attualmente alla Fioretina, sarebbe il primo nome fatto da Gasperini a Ranieri come rinforzo per le corsie laterali per la prossima estate. Il tecnico piemontese conosce bene l’esterno tedesco e vorrebbe averlo con sé a Roma. Lo riferisce l’edizione odierna di Leggo.

Ore 9:10 – Espulso dall’Olimpico, diventa sponsor del club

Aiuta un bambino di 10 anni ad accendere un fumogeno in tribuna Tevere, incassa un daspo di tre anni e, come se non bastasse, la Roma pubblica la foto della fumata sui profili social per lanciare la campagna abbonamenti e appellarsi alla passione dei suoi tifosi. È la paradossale vicenda capitata a Massimo, un sindacalista di 50 anni. L’istantanea è stata rimossa, mentre Massimo resta la diffida. Lo scrive oggi La Repubblica.

Ore 8:45 – Svilar, in arrivo un’offerta “definitiva” della Roma

Prove di intesa tra la Roma e Mile Svilar. Il portiere, legato al club giallorosso fino al 2027 con uno stipendio da 800 mila euro, è in attesa di un rinnovo che finora non è arrivato: la sua richiesta è di 4 milioni netti a stagione, la Roma invece, nei due incontri precedenti, si è fermata a 2,5. Da Trigoria, scrive il Corriere della Sera, assicurano che è in arrivo la proposta definitiva, pensata per colmare la distanza e blindare il numero uno.

IN AGGIORNAMENTO…