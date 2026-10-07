FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Como, cresce la fiducia per Kean: può recuperare in tempo per la Roma

Moise Kean spera di esserci domenica contro la Roma. L’attaccante è rientrato in anticipo dalla Nazionale per un affaticamento muscolare, saltando l’ultima gara contro la Turchia, ma in casa Como cresce la fiducia per un suo recupero. Nei prossimi giorni verrà gestito e la sensazione è che possa tornare a disposizione per la ripresa del campionato. Intanto domani è atteso a Mozzate anche Nico Paz, di rientro dall’Argentina. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 | Benitez: “Como e Roma sono le più accreditate a restare accanto all’Inter”

Rafa Benitez vede in Como-Roma una sfida capace di dare indicazioni importanti nella corsa al vertice: “Per me sono le maggiori accreditate a restare al fianco dei campioni d’Italia”. L’ex tecnico spagnolo ha elogiato in particolare la squadra di Gasperini: “La Roma è l’espressione di Gasp: calcio a tutto campo, riaggressione alta, verticalizzazioni immediate”. Poi i singoli: “Malen è devastante, Dybala è tornato ai suoi livelli, Koné demolisce e spinge, Rodrigo Mora entra e spacca. Quando stanno bene, fai fatica a tenerli”.

Ore 8:10 | Giannini: “Koné fondamentale per la Roma. Ora deve cercare il gol anche a Como”

Giuseppe Giannini ha analizzato la sfida tra Como e Roma, indicando la possibile chiave tattica: “La squadra di Fabregas ha un gioco prettamente spagnolo, basato sul possesso di palla e una fitta rete di passaggi. Ed è proprio nelle corde dei giallorossi spezzare il gioco avversario e avviare la ripartenza”. Poi l’elogio a Manu Koné: “È diventato un giocatore molto importante per il gioco di Gasperini e gli equilibri della Roma. Ora si è pure completato: con la doppietta all’Inter è diventato pericoloso anche in area di rigore. E adesso toccherà a lui cercare il gol anche a Como”. (La Gazzetta dello Sport)