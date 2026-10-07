LA REPUBBLICA | Dalla causa per Coric agli affari Malen e Koulierakis: il ritorno di Cionci, l’uomo di Leonardi

Un ritorno a Trigoria che porta con sé una storia lunga quasi otto anni. Giuseppe “Peppe” Cionci, agente e intermediario che nel 2018 partecipò all’operazione che portò Ante Coric alla Roma, è tornato negli ultimi mesi a lavorare su alcune operazioni del club giallorosso. E lo ha fatto mentre è ancora aperto il contenzioso giudiziario tra la Corner Sport Management e la stessa Roma proprio per l’affare del centrocampista croato.

Secondo quanto raccontano Marco Juric e Marco Carta su La Repubblica, Cionci è stato tra gli intermediari coinvolti nell’operazione che la scorsa estate ha portato Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg alla Roma per 16,5 milioni di euro. Già a gennaio, inoltre, aveva preso parte alla trattativa per l’arrivo di Donyell Malen. Una nuova fase nei rapporti con il club dopo anni nei quali il suo nome era sostanzialmente scomparso dai radar di Trigoria.

Il precedente risale al 2018, quando la Roma acquistò Coric dalla Dinamo Zagabria. Il croato arrivò nella Capitale accompagnato da grandi aspettative, ma la sua esperienza in giallorosso si trasformò rapidamente in un flop sportivo. Proprio da quell’operazione è nato il contenzioso con Corner Sport Management, società alla quale Cionci è legato.

Il primo fronte riguarda un decreto ingiuntivo da 216.550 euro ottenuto da Corner per compensi legati all’intermediazione nell’affare Coric. Nel gennaio 2024 il Tribunale di Roma ha revocato il decreto, dichiarando nullo il contratto di rappresentanza e disponendo anche la restituzione alla Roma di circa 800mila euro già versati. Corner ha però impugnato la decisione e la Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza. L’udienza decisiva è fissata per il prossimo 13 novembre. Esiste poi un secondo giudizio, nato da un ulteriore decreto ingiuntivo da 200mila euro richiesto sempre da Corner per la stessa operazione Coric. Anche questo contenzioso è ancora aperto. Una situazione che rende ancora più particolare il ritorno dell’intermediario nelle operazioni di mercato giallorosse.

Secondo Repubblica, a favorire il riavvicinamento sarebbe stato anche il rapporto di lunga data tra Cionci e Pietro Leonardi, nato nel mondo del calcio romano già negli anni Novanta e proseguito negli anni successivi. In una informativa della Guardia di Finanza del 2020, Cionci veniva indicato come rappresentante della Corner Sport Management, società alla quale veniva collegato anche Leonardi.

Il paradosso è tutto qui: mentre la vicenda giudiziaria nata dall’acquisto di Coric non è ancora arrivata alla sua conclusione, Cionci è tornato a essere operativo attorno alla Roma. Prima Malen, poi Koulierakis. Otto anni dopo il caso Coric, una porta che sembrava essersi chiusa definitivamente si è riaperta.

FONTE: La Repubblica