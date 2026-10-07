LE DICHIARAZIONI | Malen, senti Fonseca: “In questa Roma segnerei più di lui”. E su Gasperini…

Daniel Fonseca torna a parlare di Roma e Serie A. L’ex attaccante giallorosso, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini e si è lasciato andare anche a una battuta sul rendimento offensivo della squadra.

Parlando delle squadre che più lo incuriosiscono, Fonseca ha spiegato: “Sono affezionato a tutti. A Como mi divertirei, Fabregas ha trasmesso uno stile straordinario. Alla Roma penso che segnerei tanto, anche più di Malen”.

L’uruguaiano ha poi promosso senza esitazioni il lavoro del nuovo allenatore giallorosso: “Gasperini è un fenomeno e può lottare con l’Inter per lo scudetto”. Un’investitura importante da parte di un ex attaccante che conosce bene l’ambiente giallorosso e che vede nella Roma una squadra ormai in grado di competere ai massimi livelli.

Nell’intervista c’è spazio anche per Alessandro Romano, passato dalla Roma al Cagliari. Fonseca considera il trasferimento un’operazione molto interessante: “Un bel colpo per l’Italia e un grande affare per il Cagliari: in certi momenti ricorda il mio amico Thern”. Infine il ricordo di Claudio Ranieri, allenatore decisivo nella sua esperienza italiana: “Gli sarò sempre grato. Non era scontato avere fiducia in un ragazzino sudamericano che ha impiegato 17 partite per sbloccarsi. Mi ha aspettato e una volta tolto il tappo non mi sono più fermato e ho aiutato il Cagliari a salvarsi”.

FONTE: La Gazzetta dello Sport