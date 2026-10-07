VERSO COMO-ROMA | Pellegrini tenta il sorpasso su Soulé e Mora. De Roon e Balerdi chiedono spazio

Gian Piero Gasperini prepara la Roma per la delicata trasferta di Como e comincia a prendere forma l’undici che domenica, alle 12:30, scenderà in campo al Sinigaglia. Dopo la ripresa degli allenamenti a Trigoria, il tecnico giallorosso deve sciogliere soprattutto tre dubbi: chi affiancherà Dybala e Malen in attacco, chi sostituirà l’infortunato Cristante e chi completerà il terzetto difensivo. Con una novità che potrebbe cambiare le gerarchie sulla trequarti: il ritorno di Lorenzo Pellegrini.

L’ex capitano giallorosso sarebbe attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Matías Soulé e Rodrigo Mora. Pellegrini ha ormai completato il recupero e ha fornito segnali incoraggianti anche nell’allenamento di ieri. A suo favore gioca soprattutto un fattore: è l’unico dei tre ad aver lavorato a Trigoria durante tutta la sosta per le nazionali, senza dover affrontare trasferte internazionali.

Soulé rientrerà dall’Argentina soltanto nelle prossime ore, dopo aver partecipato agli impegni dell’Albiceleste e alle celebrazioni per l’addio di Messi. Gasperini dovrebbe ritrovarlo sul campo venerdì, a sole 48 ore dalla partita. Anche Rodrigo Mora, impegnato con il Portogallo Under 21, tornerà a disposizione in settimana. Due situazioni che potrebbero spingere l’allenatore a privilegiare chi ha potuto preparare la sfida con maggiore continuità.

Ma non è soltanto una questione di condizione fisica. Pellegrini potrebbe garantire un contributo prezioso anche nella fase di non possesso, aiutando il centrocampo a mantenere compattezza contro una squadra, quella di Fabregas, che ama costruire attraverso il palleggio e occupare gli spazi tra le linee. Senza Cristante, Gasperini potrebbe chiedere al trequartista un lavoro supplementare di raccordo e pressione, oltre alla consueta partecipazione alla manovra offensiva. Il ballottaggio resta comunque aperto e la scelta definitiva dipenderà anche dalle condizioni dei nazionali al rientro.

A centrocampo la soluzione più probabile è Marten de Roon. L’olandese è il principale candidato a sostituire Cristante, ancora alle prese con il problema al ginocchio che rende molto difficile la sua presenza a Como. Gasperini non intende correre rischi e potrebbe affidarsi a un giocatore che conosce perfettamente dai tempi dell’Atalanta. Accanto a lui ci sarà Manu Koné, atteso oggi a Trigoria dopo gli impegni con la Francia. Per il centrocampista francese si prospetta un compito fondamentale: recuperare palloni, accompagnare la pressione e trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva.

Un’altra scelta importante riguarda la difesa. Evan Ndicka e Leonardo Balerdi si contendono una maglia, con l’ivoriano che potrebbe tornare titolare dopo gli impegni in nazionale. Ndicka è già rientrato a Trigoria, mentre Balerdi dovrà affrontare il lungo viaggio dall’Argentina e dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì. Anche in questo caso, dunque, la gestione delle energie potrebbe incidere sulle decisioni dell’allenatore.

Arrivano invece indicazioni incoraggianti da Donyell Malen e Wesley. Entrambi hanno svolto parte dell’allenamento di ieri insieme al gruppo e, salvo contrattempi, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per domenica. Il recupero dell’olandese consentirebbe a Gasperini di confermare il principale riferimento offensivo, mentre il brasiliano rappresenta una risorsa importante per aggredire le corsie laterali del Como.

La trasferta del Sinigaglia aprirà inoltre una fase particolarmente intensa della stagione. Dopo il Como, la Roma ospiterà il Real Madrid di Mourinho in Champions League e poi il Genoa di De Rossi. Tre partite ravvicinate che obbligheranno Gasperini a ragionare non soltanto sull’undici di domenica, ma anche sulla distribuzione delle energie. È anche per questo che Soulé, Mora e Pellegrini potrebbero trovare tutti spazio nei prossimi impegni, indipendentemente da chi partirà titolare contro i lariani.

FONTI: Leggo, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corsera