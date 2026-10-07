VERSO COMO-ROMA | Pellegrini tenta il sorpasso su Soulé e Mora. De Roon e Balerdi chiedono spazio

Gian Piero Gasperini prepara la Roma per la delicata trasferta di Como e comincia a prendere forma l’undici che domenica, alle 12:30, scenderà in campo al Sinigaglia. Dopo la ripresa degli allenamenti a Trigoria, il tecnico giallorosso deve sciogliere soprattutto tre dubbi: chi affiancherà Dybala e Malen in attacco, chi sostituirà l’infortunato Cristante e chi completerà il terzetto difensivo. Con una novità che potrebbe cambiare le gerarchie sulla trequarti: il ritorno di Lorenzo Pellegrini.
L’ex capitano giallorosso sarebbe attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Matías Soulé e Rodrigo Mora. Pellegrini ha ormai completato il recupero e ha fornito segnali incoraggianti anche nell’allenamento di ieri. A suo favore gioca soprattutto un fattore: è l’unico dei tre ad aver lavorato a Trigoria durante tutta la sosta per le nazionali, senza dover affrontare trasferte internazionali.
Soulé rientrerà dall’Argentina soltanto nelle prossime ore, dopo aver partecipato agli impegni dell’Albiceleste e alle celebrazioni per l’addio di Messi. Gasperini dovrebbe ritrovarlo sul campo venerdì, a sole 48 ore dalla partita. Anche Rodrigo Mora, impegnato con il Portogallo Under 21, tornerà a disposizione in settimana. Due situazioni che potrebbero spingere l’allenatore a privilegiare chi ha potuto preparare la sfida con maggiore continuità.
Ma non è soltanto una questione di condizione fisica. Pellegrini potrebbe garantire un contributo prezioso anche nella fase di non possesso, aiutando il centrocampo a mantenere compattezza contro una squadra, quella di Fabregas, che ama costruire attraverso il palleggio e occupare gli spazi tra le linee. Senza Cristante, Gasperini potrebbe chiedere al trequartista un lavoro supplementare di raccordo e pressione, oltre alla consueta partecipazione alla manovra offensiva. Il ballottaggio resta comunque aperto e la scelta definitiva dipenderà anche dalle condizioni dei nazionali al rientro.
A centrocampo la soluzione più probabile è Marten de Roon. L’olandese è il principale candidato a sostituire Cristante, ancora alle prese con il problema al ginocchio che rende molto difficile la sua presenza a Como. Gasperini non intende correre rischi e potrebbe affidarsi a un giocatore che conosce perfettamente dai tempi dell’Atalanta. Accanto a lui ci sarà Manu Koné, atteso oggi a Trigoria dopo gli impegni con la Francia. Per il centrocampista francese si prospetta un compito fondamentale: recuperare palloni, accompagnare la pressione e trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva.
Un’altra scelta importante riguarda la difesa. Evan Ndicka e Leonardo Balerdi si contendono una maglia, con l’ivoriano che potrebbe tornare titolare dopo gli impegni in nazionale. Ndicka è già rientrato a Trigoria, mentre Balerdi dovrà affrontare il lungo viaggio dall’Argentina e dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì. Anche in questo caso, dunque, la gestione delle energie potrebbe incidere sulle decisioni dell’allenatore.
Arrivano invece indicazioni incoraggianti da Donyell Malen e Wesley. Entrambi hanno svolto parte dell’allenamento di ieri insieme al gruppo e, salvo contrattempi, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per domenica. Il recupero dell’olandese consentirebbe a Gasperini di confermare il principale riferimento offensivo, mentre il brasiliano rappresenta una risorsa importante per aggredire le corsie laterali del Como.
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La trasferta del Sinigaglia aprirà inoltre una fase particolarmente intensa della stagione. Dopo il Como, la Roma ospiterà il Real Madrid di Mourinho in Champions League e poi il Genoa di De Rossi. Tre partite ravvicinate che obbligheranno Gasperini a ragionare non soltanto sull’undici di domenica, ma anche sulla distribuzione delle energie. È anche per questo che Soulé, Mora e Pellegrini potrebbero trovare tutti spazio nei prossimi impegni, indipendentemente da chi partirà titolare contro i lariani.
FONTI: Leggo, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corsera