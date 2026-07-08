FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 8 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Margiotta già operativo: primi incontri per il vivaio

Massimo Margiotta ha ufficialmente chiuso la sua esperienza con il Verona e ha già preso in mano il settore giovanile della Roma. Il nuovo dirigente giallorosso ha incontrato Dario Polverini, candidato per la panchina dell’Under 17, mentre proseguono i confronti con Federico Guidi per la Primavera. (Il Tempo)

Ore 8:15 – Abbonamenti Roma al via: obiettivo 40 mila tessere

Prende il via oggi alle 10 la nuova campagna abbonamenti della Roma. I leggeri aumenti dei prezzi non sembrano frenare l’entusiasmo dei tifosi, con il club che punta a un probabile tutto esaurito delle tessere stagionali. L’obiettivo delle 40 mila sottoscrizioni non è affatto una chimera. (Il Tempo)

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